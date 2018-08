Poitiers, France

On en sait un peu plus sur les principaux engagés français dans le prochain Tour Poitou-Charentes Cycliste qui débute mardi. Comme annoncé, pour prétendre à la victoire finale, Sylvain Chavanel (Direct Energie), l’enfant du pays fait figure de grand favori. Sextuple champion de France de la discipline et quadruple vainqueur du TPC, il mettra un terme à sa carrière professionnelle en fin d’année et aura à cœur de bien réussir son dernier Tour. Autres prétendants qu’il faudra également surveiller : Damien Gaudin, vainqueur du prologue du Tour du Luxembourg, mais aussi Yoann Paillot, et le tourangeau Jérémy Roy.