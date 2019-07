Belfort : où se garer pour venir voir le Tour de France ?

Belfort, France

J-3 avant le départ de la 7ème étape du Tour de France à Belfort. Les coureurs s’élanceront du marché Fréry le vendredi 12 juillet 2019, à 11h20. "Des limitations de circulation et de stationnement seront mises en place pour pouvoir accueillir le 3e plus grand événement sportif au monde", précise la ville de Belfort dans un communiqué. Comment faire pour venir assister au départ dans les meilleures conditions ? France Bleu Belfort Montbéliard vous dit tout.

Venir en voiture

Des parkings gratuits, situés au maximum à 15 minutes à pied de la zone de départ, sont à la disposition du public : rue Simone-Veil près de la base nautique Imier-Comte, rue Ernest-Thierry-Mieg et à la Chambre des métiers et de l'artisanat, rue de Besançon.

Venir à vélo

Un parc à vélos gratuit et surveillé est disponible devant la Maison du Peuple.

Depuis le Nord du Territoire (Giromagny, Valdoie, Sermamagny…)

Une zone de stationnement à proximité du stade Serzian est accessible par la rue Parmentier (depuis l’avenue Jean-Jaurès) ou par le Champ de Mars (depuis l’avenue Jean-Moulin). Le public est invité à continuer à pied le long de la promenade François-Mitterrand ou en bus (ligne 4, arrêt Courbet) et à sortir au niveau de l’ancien hôpital.

Une autre zone de stationnement au centre Benoît-Frachon (rue de Vesoul) est accessible par la rue de Vesoul depuis Valdoie. Prendre ensuite le bus (ligne 3) jusqu’à Techn’Hom 1 UTBM. Poursuivre à pied le long du boulevard Anatole-France en direction de la Maison du Peuple. L’accès aux parkings du Techn’Hom est possible depuis Essert et Valdoie. Il faut ensuite continuer à pied le long du boulevard Anatole-France, en direction de la Maison du Peuple.

NE PAS ALLER PLUS LOIN EN VOITURE : Le parking Rouget de L’Isle sera rapidement saturé et le parking du marché des Vosges sera en partie fermé. Les parkings de la Maison du Peuple / Meyer ne seront pas accessibles. Les circulations en ville seront fortement contraintes au niveau de la rue Georges-Clémenceau, du pont Clémenceau, du quai Vauban et du rond-point de l’Espérance.

Depuis Eloie

Prendre le bus (ligne 5) soit jusqu’à l’arrêt Briand et finir à pied le long de l’avenue Jean-Moulin, soit jusqu’à l’ancien hôpital.

Depuis Offemont

Prendre le bus (ligne 4) soit jusqu’à l’arrêt Briand et finir à pied le long de l’avenue Jean-Moulin, soit jusqu’à l’ancien hôpital.

Depuis Valdoie

Prendre le bus (ligne 1) jusqu’au bout de l’avenue Jean-Jaurès.

Depuis Cravanche

Prendre le bus (ligne 2) jusqu’à l’arrêt Saget ou Mieg et finir à pied le long du boulevard Anatole-France. Depuis Essert Prendre le bus (ligne 5) jusqu’au pôle Liberté et terminer à pied en direction du Fort Hatry puis des 4 As.

Depuis l’Est du Territoire (Offemont, Vétrigne, Roppe…)

Sur l’autoroute A36, prendre la sortie 13 et rejoindre le parking dans la ZAC des Glacis du Château impérativement. Poursuivre à pied jusqu’au centre-ville.

NE PAS ALLER PLUS LOIN EN VOITURE : Ne pas aller plus loin que la ZAC des Glacis du Château ou Denney selon la provenance : Le carrefour du faubourg de Brisach à Belfort sera fortement perturbé. Le parking de l’EPIDE sera rapidement saturé et les autres stationnements ne seront pas accessibles.

Depuis l’Ouest du Territoire (Bavilliers, Argiésans…)

L’accès sera possible à pied : éviter de circuler en voiture car les coureurs et la Caravane passent dans ce secteur.

Depuis la Haute-Saône (Chalonvillars…)

Il sera possible d’accéder au parc de stationnement du Techn’Hom en passant par Cravanche. Ensuite, prendre le bus (ligne 2) jusqu’à l’arrêt Saget ou Mieg et poursuivre à pied sur le boulevard Anatole-France. En arrivant depuis Essert, il est possible de stationner le long du boulevard John F. Kennedy et de finir à pied l’itinéraire jusqu’au lieu de départ.

NE PAS ALLER PLUS LOIN EN VOITURE : Les parkings de la Maison du Peuple / Meyer seront inaccessibles. Les circulations en ville seront fortement contraintes au niveau de la Maison du Peuple et du boulevard John F. Kennedy. Le parking du Phare sera fermé.

Depuis le Sud du Territoire (Montbéliard, Chatenois,…)

Il est conseillé de stationner son véhicule sur le parking de Cora Andelnans puis de prendre le bus (ligne 3) jusqu’à la gare de Belfort Ville. Le stationnement sera possible au niveau du parking du centre commercial Leclerc : dans ce cas, le public devra poursuivre à pied jusqu’au lieu départ. Le stationnement également sera possible sur le parking le long de la voie ferrée, à proximité de la gare Belfort Ville, l’accès se faisant depuis l’entrée de ville.

NE PAS ALLER PLUS LOIN EN VOITURE : Le faubourg de Montbéliard sera fermé. Le parking de la Maison des Arts et du Travail (ancien conservatoire) sera rapidement saturé. L’accès à la Vielle Ville et aux parkings ne sera pas possible.

Depuis la Pépinière

Il est recommandé de venir à pied jusqu’au centre (par la gare) ou à vélo jusqu’à la Maison du Peuple.

Depuis les Résidences

L’accès au départ du Tour peut se faire à pied en passant par les promenades d’Essert puis les 4 As ou à vélo jusqu’à la Maison du Peuple. Depuis le Mont Prendre le bus (ligne 2) jusqu’à l’arrêt Mieg puis continuer à pied le long du boulevard Anatole-France ou circuler à vélo jusqu’à la Maison du Peuple.

Depuis Belfort Nord

Prendre le bus (ligne 1) jusqu’au début de l’avenue Jean-Jaurès ou le vélo jusqu’à la Maison du Peuple.

Depuis les Glacis du Château

Descendre à pied vers la Cité des associations ou à vélo jusqu’au parking de la Maison du Peuple.

