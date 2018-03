Le sprinter français de la FDJ, Arnaud Démare, a conservé son maillot de leader et a même accentué son avance au classement général provisoire à la faveur d'un sprint bonifié. C'est le Néerlandais Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) qui s'est imposé au sprint dans les rues de Vierzon (Cher). Le Batave avait gagné le sprint final du Tour de France l'été dernier sur les Champs-Elysées à Paris.

Julian Alaphilippe (Quick Step) a en profité pour grappiller une petite seconde lors du dernier sprint intermédiaire à 14 km de l'arrivée. Conséquence, il occupe désormais la place de dauphin au général à 10 secondes du maillot jaune Arnaud Démare. 5e de l'édition 2017, le Montluçonnais va traverser ses terres bourbonnaises ce mardi avant de filer vers le Puy-de-Dôme.

A défaut de Tour de France cet été, le Paris Nice passe par l'Auvergne. Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) a même le privilège ce mardi d'être ville d'arrivée de la 3e étape, dont le départ sera donné de Bourges. La ligne d'arrivée sera située en face de l'ancienne gare la Moniaude.

Le maire de Châtel-Guyon, Frédéric Bonnichon, rêve d'accueillir prochainement la Grande Boucle :

On ne s'en est jamais cachés. Il y a 20 villes étapes chaque année, il doit y avoir entre 200 et 300 candidatures... On s'inscrit dans la longue file d'attente des villes candidates à l'accueil du Tour de France et on veut prouver avec ce Paris-Nice qu'on est capables d'accueillir des événements sportifs importants. "