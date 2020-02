Belle perf' des Creusois aux championnats du monde de cyclo-cross

David Menut et Baptiste Vadic (Creuse Oxygène) ont bien failli entrer dans le top 20, lors des championnats du monde de cyclo-cross, disputés samedi et dimanche en Suisse.

Guéret, France

Les deux coureurs creusois, engagés dans les championnats du monde de cyclo-cross ce dimanche à Dubendorf (Suisse), se sont bien comportés.

David Menut termine 23ème de la course "Elites", il est deuxième Français au général à près de 10 minutes du vainqueur, le Hollandais Mathieu Van Der Poel. Le petit-fils de Raymond Poulidor remporte son troisième titre mondial, le deuxième d'affilée.

David Menut (France / Creuse Oxygène) © Maxppp - Lionel Vadam

Quant au second creusois engagé, le junior Baptiste Vadic, il finit 22ème à l'occasion de sa première course à ce niveau. Lui aussi a fièrement porté les couleurs tricolores puisqu'il termine deuxième meilleur Français de la course.