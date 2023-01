Benjamin Thomas, le coureur tarnais ambitieux en 2023 : "je saisirai toutes les opportunités possibles"

Benjamin Thomas a de l'appétit en 2023, aussi bien sur piste que sur route. Le coureur de Lavaur vient d'être sacré champion de France de poursuite ce jeudi à Roubaix (Nord). Plusieurs fois récompensé sur piste au niveau mondial, il rêve de gagner une étape sur le Tour de France, qu'il a découvert en 2022. L'été dernier, il avait échoué de peu à Carcassonne , repris par le peloton à 400 mètres de la ligne, après un impressionnant effort solitaire. Il débutera sa saison sur route en France, au Grand Prix de la Marseillaise puis à l'Etoile de Bessèges, avant d'enchaîner sur Paris-Nice.

Comment allez-vous faire pour concilier la piste et la route cette saison ?

Ce sont des choix à faire. Par exemple, cette année, je ne disputerai que trois échéances sur la piste : les championnats d'Europe le mois prochain, une coupe du monde au mois d'avril, et les championnats du monde au mois d'août. Je ferai l'impasse sur les coupes du monde de février-mars pour donner priorité à la route, notamment avec les objectifs de Paris-Nice et de Milan-San Remo.

On ne peut pas tout faire. En 2022, on avait mis de la piste quand il y avait des périodes de creux sur la route. Mais il faut aussi penser à récupérer derrière pour préparer notamment un été chargé avec le Tour de France et les championnats du monde sur la piste au mois d'août.

Donc en fait, c'est juste de la programmation. Mais cette année, je priorise encore un peu plus la route par rapport à la piste, même si la qualification aux Jeux Olympiques est importante. Et 2024, ce sera une saison beaucoup plus compliquée avec, je pense, des choix plus orientés vers la piste, notamment sur sur la période estivale où je me concentrerai à 100 % sur les JO.

On imagine qu'une année réussie, ça serait une victoire sur route ? Vous n'étiez pas loin sur le Tour de France 2022 à Carcassonne...

Oui, mais je ne vais pas attendre l'été pour essayer de lever les bras dès le début de saison ! J'ai des ambitions et je saisirai toutes les opportunités possibles. L'important, c'est que l'équipe (Cofidis) marche de janvier à octobre. Sur le Tour de France, il faut juste que ça soit notre jour. C'est le destin qui guide, qui décidera si on doit gagner cette étape ou pas.

En fil rouge, on jouera la carte Guillaume Martin pour le classement général. Mais je vais traquer des opportunités pour briller. Et c'est sûr que le rêve, ce serait d'y retourner, de lever les bras et qu'il n'y ait pas 400 mètres de trop comme à Carcassonne ! (sourire).

L'objectif pour vous, c'est de retourner sur le Tour ?

Oui, oui. Le point d'orgue de la saison, ce sera le Tour de France. On commence à regarder un peu la carte, les profils. On étudie déjà des petites stratégies, on coche certaines étapes et après on verra bien. J'aurais aimé un peu plus de contre-la-montre, ou un contre-la-montre un peu plus pour un spécialiste.

Mais c'est un parcours avec des opportunités très dures, avec peut-être moins d'équipes de sprinteurs pour contrôler la course. Donc ça peut être bien pour les baroudeurs.

En quoi votre expérience de la piste vous aide-t-elle sur la route ?

Sur piste, que ce soit un championnat de France ou du monde, ou un Grand Prix, j'arrive toujours au départ avec la même envie. C'est extrêmement compétiteur et même si une fois descendu du vélo, on est copains, jeudi soir sur la piste je n'avais aucun ami.

Je ne pensais qu'à une chose : l'emporter. C'est vraiment ça qui m'anime. Et c'est ce que j'ai retrouvé un peu sur la route cette année : cette envie de gagner, de ne rien lâcher, que j'avais un peu perdu ces dernières saisons.

C'est ce face à face qui vous nourrit ?

Le face à face, le fait de réussir à renverser des situations... Sur le Tour, je n'ai jamais pensé que le peloton allait nous reprendre. Je me suis dit : "ça va le faire, ça va le faire !". C'est s'habituer à y croire tout le temps qui fait qu'un jour, ça marchera.

Et la piste m'aide à travailler sur cet aspect très mental. Parce que dans ces situations, c'est vraiment le mental qui fait la différence. Au physique, on est tous à 100 %, et c'est la tête qui fait la différence dans ces quelques minutes, que ce soit sur la piste ou sur la route. Et c'est dans cet esprit de ne rien lâcher, que la piste m'aide énormément pour la route.

(Propos recueillis par Fanny Lechevestrier, lors de la conférence de presse de l'équipe Cofidis, ce vendredi à Paris).