Benoît Cosnefroy : " ce sera un tour de France spécial"

L'Union cycliste internationale a officialisé ce mercredi le report du Tour de France en raison de l'épidémie de Covid-19. La course, rendez-vous incontournable du mois de juillet, s'élancera finalement le 29 août pour une arrivée à Paris le 20 septembre.

Le cycliste manchois Benoît Cosnefroy (AG2R), qui a disputé son premier Tour l'an dernier, se réjouit du maintien de l'épreuve.

Le cycliste, comme le reste du peloton, a maintenant un objectif à l'horizon et une date précise. Après plusieurs semaines de confinement, il faudra adapter la préparation pour être prêt à encaisser trois semaines d'effort sur le tour de France.

Pour le moment, on est sur des entraînements qui ne sont pas assez conséquents pour retrouver une forme physique. De toute manière la préparation idéale ne sera pas possible, on n'est pas dans notre schéma habituel de saison. La forme que j'ai actuellement n'est pas la même que celle que j'aurais dû avoir à cette période. J'espère qu'on pourra courir au moins une course d'une semaine avant le Tour - Benoît Cosnefroy