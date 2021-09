Benoît Cosnefroy en lice pour le titre de champion d'Europe

Le cycliste manchois Benoît Cosnefroy est au départ ce dimanche de la course en ligne des Championnats d'Europe de cyclisme à Trente, en Italie. Et vue sa forme actuelle, il faut compter sur lui.

Benoît Cosnefroy a terminé 2e de la Polynormande cet été et enchaîne depuis les bons résultats.

Pour la deuxième fois de sa carrière, le coureur de la formation AG2R Citroën, Benoît Cosnefroy, est sélectionné pour représenter la France au niveau européen. Le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, ne s'est pas trompé, vue la forme actuelle de l'ancien coureur de Bricquebec.

Un début de saison frustrant

Cette année, Benoît Cosnefroy aura dû être patient pour regoûter aux joies des bons résultats en course. Et pour cause : le coureur du Cotentin blessé au genou durant l'hiver avait du retarder sa rentrée ne s'alignant que fin mars sur ses premières courses. Sur le tour du Pays basque, il était même obligé d'abandonner, toujours en raison de douleurs à son genou. Dans ces conditions, lui qui avait coché avec ambition les classiques ardennaises de printemps n'avait pu véritablement jouer "la gagne".

L'homme en forme du moment

Mais ce n'était qu'une question de temps, avec sa première victoire de la saison fin avril au sprint sur le tour du Finistère. En juillet, le jeune Manchois revenu à son meilleur niveau était programmé pour tenter des coups gagnants dans les premières étapes du Tour de France mais des chutes en ont décidé autrement. Il y a eu ensuite les JO à Tokyo puis en août, l'enchainement des bons résultats. D'abord une deuxième place sur la Polynormande, avant sa première victoire World Tour sur la Bretagne Classic et un nouveau succès sur le Tour du Jura.

Benoît Cosnefroy est donc l'homme en forme de la sélection française qui comprend aussi dans ses rangs Romain Bardet, Warren Barguil ou encore Thibault Pinot. Cette sélection nationale est déjà la 4e de jeune carrière du Manchois, en attendant peut être une 5e, le 26 septembre prochain, à l'occasion du championnat du Monde en Belgique.