Benoît Cosnefroy fait le show sur le Tour de France : il s'arrête en plein col avec ses supporters

"Beubeu" comme le surnomment ses fans, Benoit Cosnefroy a fait le show sur la 14e étape du Tour de France dans les Alpes hier. Toujours 102e au classement général, c'est grâce à ses supporters venus en nombre l'encourager qu'il s'est fait remarquer.

Benoît Cosnefroy s'arrête en plein col pour "faire la fête" avec ses fans

L'étape du jour est pourtant corsée : plus de 151km entre Annemasse et Morzine dans les Alpes avec six cols au programme. C'est dans le dernier, le Col de Joux Plane que le coureur manchois de l'AG2R-Citroën a été accueilli par une foule de supporters. Benoît Cosnefroy s'arrête alors en pleine ascension pour fêter le moment avec eux. Et les images tournées par un journaliste du quotidien Le Dauphiné Libéré font le tour des réseaux sociaux depuis.

Benoit Cosnefroy qui a donc brandi son vélo, dansé, chanté et même bu un petit verre avec les fans de son équipe et du Tour, le tout en musique et dans les fumigènes. Un coup de folie qui lui vaut d'arriver 37 minutes derrière le vainqueur du jour, l'Espagnol Carlos Rodriguez, mais dans le temps réglementaire. Le coureur de l'AG2R-Citroën était déjà en bas du général, il est désormais 102e après cette 14e étape.

Les supporters de l'AG2R-Citroën au rendez-vous

Si les supporters des coureurs de l'AG2R-Citroën étaient si nombreux, c'est parce que l'équipe est justement basée à La Motte-Servolex en Savoie, à deux heures à peine de Morzine où arrivait l'étape. L'équipe avait d'ailleurs déjà repérée une grosse ambiance partagée sur ses réseaux sociaux.

Et l'équipe a déjà donné un prochain rendez-vous à ses supporters : le 18 juillet pour le contre-la-montre .