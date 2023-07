Blagnac et le Tour de France Femmes, une histoire pas si nouvelle

Pour Blagnac, ce n'est pas tout à fait une première. Si la quatrième ville de Haute-Garonne reçoit le "Tour de France femmes" le 28 juillet prochain (sixième étape Albi-Blagnac), elle a déjà reçu le "Tour de France féminin", ancienne version de l'épreuve, en 1987, 1988 et 1989.

En 1987 est ainsi tracée une sixième étape 100% en Haute-Garonne entre Plaisance-du-Touch et Blagnac. Jeannie Longo porte le maillot jaune, et elle remporte quelques jours plus tard son premier Tour de France à Paris.

Le samedi 16 juillet 1988, la Française porte de nouveau ce maillot jaune à Blagnac, lors d'un contre-la-montre de 23 kilomètres dans l'agglomération toulousaine. Jeannie Longo bat de 21 secondes sa rivale italienne Maria Canins et consolide sa première place au classement général. Le lendemain du chrono, Blagnac est le point de départ de la sixième étape vers Saint-Girons.

L'année suivante, le mardi 11 juillet 1989, c'est carrément le grand départ du Tour de France à Blagnac, avec un prologue de deux kilomètres remporté par l'Allemande Jutta Niehaus. Le mercredi, deuxième étape entre Martres-Tolosane et Blagnac.

"Il y a un vrai public pour le cyclisme féminin"

Les hommes eux, sont aussi venus quatre fois. La dernière en 2017 (départ de Blagnac vers Rodez), avec beaucoup, beaucoup de spectateurs se souvient le maire, Joseph Carles : "C'était 30.000 personnes ! Mais il y a aussi un vrai public pour le cyclisme féminin". L'élu se réjouit de recevoir le Tour femmes, car il souhaite développer le sport féminin dans la ville. Il rappelle que l'équipe féminine du Blagnac rugby "est au top".

Un public pour le cyclisme féminin, c'est aussi l'avis de Cathy Moncassin, ancienne championne, mais surtout dirigeante du club de cyclisme GSC Blagnac. C'est grâce à elle que la ville a été choisie par l'organisateur ASO : "Pas forcément grâce à moi, mais j'ai facilité l'arrivée du Tour à Blagnac. Un appel aux bonnes personnes, et puis la ville et l'organisateur se sont mis en contact, et la chose s'est faite ! C'est génial, ça va peut-être donner des idées à des jeunes filles pour faire du vélo en compétition".

Et à Blagnac, ça marche depuis des années. Dernier exemple : Valentine Fortin , triple championne de France sur piste, qui a participé au Tour de France l'an dernier.