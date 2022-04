Blessures sérieuses pour Julian Alaphilippe après sa chute dans Liège-Bastogne-Liège

Les chutes font malheureusement partie du vélo mais certaines sont plus lourdes de conséquence que d'autres. Julian Alaphilippe le sait mieux que personne. Son dernier accident ce dimanche dans le monument Liège-Bastogne-Liège va sans doute le tenir éloigné des routes pendant quelques temps. Le saint-amandois souffre en effet de 2 côtes cassées, une omoplate cassée ainsi qu'un hémopneumothorax (épanchement de sang entre le poumon et la plèvre, l'organe qui recouvre le poumon) a indiqué son équipe Quick-Step précisant sur un ton plus rassurant que le champion du monde était dans un état stable même s'il restait en observation à l'hôpital. Un coéquipier du berrichon, le belge Ilan Van Wilder souffre lui d'une fracture de la machoire.

Alaphilippe avait déjà connu une saison particulièrement mouvementée, côté chutes, jusqu'ici avec un accident spectaculaire mais heureusement sans gravité lors des Strade Bianche le 5 mars dernier et, plus récemment et douloureusement, à l'occasion de la Flèche Brabançonne le 13 avril dernier, sans l'empêcher cependant de reprendre la compétition les jours suivant.

Cette fois le bilan est beaucoup plus lourd. Et la gravité de la situation est d'ailleurs tout de suite apparu à Romain Bardet, le coureur de la DSM lui aussi pris dans la chute s'est immédiatement porté au secours de son compatriote et coéquipier en équipe de France, tombé dans un fossé au pied d'un arbre. "J'ai eu très peur, j'ai eu vraiment très peur, a témoigné Bardet, Je suis tombé de son côté, je l'ai vu trois mètres en contrebas. Il m'a dit 'je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger". Le geste plein d'altruisme et de sang-froid de Romain Bardet a d'ailleurs été salué par l'équipe d'Alaphilippe.