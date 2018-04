Une enceinte pleine à craquer, des enceintes à plein tube. Un grand show à l'américaine qui n'a ni dépaysé, ni déstabilisé celui qui vit depuis plusieurs années de l'autre côté de l'Atlantique.

Troisième de la première manche disputée samedi derrière le champion du monde 2015, le Néerlandais Niek Kimmann et le Français Romain Mahieu, Joris Daudet a mis tout le monde d'accord le lendemain en remportant la deuxième manche avec autorité.

Comme à la maison

"Je suis vraiment content de gagner ici à la maison. Le public a été exceptionnel tout le weekend. On rêve toujours d'une course pareille devant la famille, les amis et les supporters français. Je pense que c'est une des plus belles victoires de ma carrière. J'espère qu'on aura une autre coupe du monde ici en France l'année prochaine."

Le vélodrome national était pour la première fois le théâtre de la coupe du monde de BMX. - @FCC

Le Girondin a rappelé qu'il n'avait pas coiffé la couronne mondiale en 2011 et 2016 par hasard et qu'il fallait encore compter sur lui. Les deux prochaines manches de cette coupe du monde, dont il a été le premier Français à remporter le classement général, auront lieu les 5 et 6 mai à Papendal aux Pays-Bas.