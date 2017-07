VIDEO - Le Fondettois Lucas Walter s'envole pour les mondiaux de BMX aux USA

Lucas Walter, 19 ans, s'envole ce samedi pour les championnats du monde de BMX aux Etats-Unis. Une première pour l'étudiant en Génie mécanique et production à Orléans, qui continue de s’entraîner six à huit heures par semaine.

Lucas Walter pratique le BMX au club de Joué-les-Tours depuis qu'il a 10 ans et cette année, pour la première fois, il participe à des Championnats du monde. Lucas a en effet réussi à rester au fil des courses, dans les 16 meilleurs français de sa catégorie pour pouvoir prétendre aux mondiaux. Et ce malgré une vilaine commotion pendant les dernière phases qualificatives. "Arrivé à l'hôpital après ma commotion je n'y croyais plus, et pourtant je suis resté dans les 16 premiers !"

Samedi le sportif s'envole donc direction les Etats-Unis pour préparer sa course. Une première fois en Amérique, mais aussi sur les pistes américaines. "Elles sont très différentes des pistes françaises, j'ai plusieurs essaie pour me préparer" . Et c'est vendredi 28 juillet prochain que Lucas tentera de remporter son premier titre de champion du monde. Il ne connaît pas le nombre de concurrents qu'il a en face de lui, ni leur niveau, et part serein. Son objectif : faire le maximum.

J'y vais très motivé, ça va être un truc de fou, je vais essayer d'aller le plus loin possible

Lucas signe volontiers pour les mondiaux de l'année prochaine mais pour ça il faudra continuer de s'entraîner dur, et combiner l'année sportive avec les études.