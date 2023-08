BMX : sacré champion du monde, Romain Mahieu est de retour à l'entrainement dans le Vaucluse

Très fier et heureux. C'est ainsi que Romain Mahieu est revenu à l'entrainement à Sarrians en cette fin de mois d'août. Pour la première fois de sa carrière il est devenu champion du monde de BMX à Glasgow en Ecosse. C'est un tournant très important car à 28 ans il vise désormais les Jeux olympiques (JO) de 2024.

"L'objectif c'est l'or à Paris"

"Cette médaille c'est un moment que je n'oublierai pas. Faire partie de la liste des champions du monde c'est génial", se réjouit-il, maillot arc-en-ciel sur les épaules. "Il est très bien et est assez léger à porter pour l'instant. J'aurai peut-être un peu plus de pression après."

Mais plus que la médaille, et plus que le maillot, cette victoire en championnat du monde est une étape importante pour la qualification aux JO. "L'objectif c'est l'or à Paris. J'ai l'expérience de Tokyo. On va garder la même routine, la même recette et on ira avec ça. Si jamais j'ai ma place aux JO bien-sûr."

Le prochain rendez-vous pour le leader de la coupe du monde ce sera la manche du 23 et 24 Septembre à la maison, à Sarrians.