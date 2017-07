Bordeaux : Les meilleurs pilotes de BMX prennent possession de la place des Quinconces

Tout est prêt pour accueillir, ce vendredi, les championnats de France de cyclisme BMX, ainsi que les championnats d'Europe, le week-end suivant,. Un immense circuit bosselé a été installé place des Quinconces, au grand étonnement des Bordelais.

Pendant deux semaines, les grues et les semi-remorques se sont affairés derrière les bâches de la place des Quinconces, aux pieds des colonnes rostrales. Plus de 200 camions ont fait des allers-retours, pour déverser 6 000 tonnes de diorite, extraite des carrières montagneuses. Cette sorte de petite roche, similaire au granit a ensuite été mélangée avec de l'eau, puis compactée pour former une piste bosselée de près de 400 mètres, avec trois virages à 180 degrés, que les meilleurs parcourront en à peine 35 secondes. "Lors des championnats de France de Bordeaux en 2012, on était environ aux deux tiers de la piste d'aujourd'hui", explique Romain Melin, responsable de la mise en place de la piste pour la Fédération française de cyclisme (FFC)".

Romain Melin, responsable de la piste, explique son processus de fabrication. Copier

Les principaux temps forts de ces trois jours seront la finale du contre-la-montre (dames et messieurs) dès ce vendredi soir, et, surtout, les épreuves ultra-spectaculaires de course en ligne le lendemain. Côté Girondin, les deux têtes d'affiche seront les deux membres du club du Stade Bordelais - ASPTT : Manon Valentino, tenante du titre sur les deux épreuves et le double champion du monde Joris Daudet. Ces deux pilotes ont également été sélectionnées pour les championnats d'Europe, qui se dérouleront le week-end des 15-16 juillet, sur la même piste des Quinconces.

Joris Daudet, célébrant sa victoire lors des championnats du monde 2016 à Medellin (Colombie).

Et, pourtant, malgré ces stars, peu de Bordelais semblaient être au courant des raisons de cet immense chantier sur la place des Quinconces. Beaucoup d'entre eux, pas aidés par le manque d'indication sur place tentaient, à la veille des compétitions, d’entrapercevoir ce qui se tramait derrière les barrières installées au milieu de la place. Mais le public de spécialistes a lui, répondu présent. Les 3 500 places des tribunes ont toutes trouvées preneur pour ce week-end de championnats de France. Des places debout, ainsi que dans le "village BMX" sont toujours disponibles. Les billets pour les championnats d'Europe, sont eux, toujours disponibles à la vente.