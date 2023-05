Boucles 2023 : Hirschi, De Gendt, Cosnefroy, Démare... de jolis noms du peloton annoncés en Mayenne

La principale tête d'affiche s'appelle Marc Hirschi. Au sein de l'équipe UAE Team Emirates, le Suisse possède un solide palmarès. Vainqueur de la Flèche Wallone en 2020. Une étape du Tour de France et le prix de la Combativité cette même année. Lauréat du Tour de Hongrie mi-mai, Hirschi sera un sérieux candidat à la victoire finale sur les Boucles.

L'autre joli nom du peloton qui est prévu au départ. C'est Thomas De Gendt. Le Belge de l'équipe Lotto Destiny est un coureur complet. En 2016, il avait remporté l'étape du Ventoux sur le Tour de France. Ce fameux jour où le maillot jaune, Chris Froome s'était retrouvé à pied au milieu de la foule.

Au sein de équipe managée par le Breton Stéphane Heulot, Arnaud De Lie est forfait. Le jeune et très prometteur coureur belge aurait fait une belle tête d'affiche. Celui qui a remporté le Grand Prix du Morbihan le 6 mai dernier, a lourdement chuté la semaine dernière lors des Quatre Jours de Dunkerque.

Côté Français, il faudra compter sur Arnaud Démare. Le sprinteur de la Groupama FDJ vient d'être papa. Le Beauvaisien est à la recherche d'un premier succès cette saison. Démare, vainqueur de l'épreuve en 2021, sera le seul ancien lauréat au départ.

Pour les sprints, il faudra aussi surveiller Nacer Bouhanni (Arkea Samsic), Jason Tesson (TotalEnergies). En revanche, pas de Bryan Coquard. Le sprinteur de Cofidis, vainqueur des Boucles en 2016, est le coureur français qui a le plus gagné cette saison. Pas non plus de vainqueur sortant, dans cette même équipe puisque Benjamin Thomas, qui s'est illustré la semaine dernière aux Quatre Jours de Dunkerque, n'est pas présent sur la liste des engagés. Le leader de la Cofidis sera Axel Zingle, vainqueur de la Classic Loire-Atlantique au mois de mars.

La formation savoyarde Ag2r Citroën Team sera emmenée par Benoit Cosnefroy, 2e du général l'an passé. Victime d'une intoxication alimentaire, le Manchois, n'a pas pris le départ hier de la dernière étape des Quatre Jours de Dunkerque. Les Boucles marqueront aussi le grand retour à la compétition de Franck Bonnamour. Mi-février, le Lannionnais a été victime d'une fracture du pied droit.

Pas de coureur mayennais au départ !

Comme l'an passé, il ne devrait pas y avoir de coureur mayennais au départ des Boucles. Clément Davy (Groupama-FDJ) est toujours convalescent. Souffrant d'un tassement d'une vertèbre lombaire, le coureur de Fougerolles-du-Plessis a repris les entraînements. Quant au néo-pro mayennais, Enzo Boulet, devait initialement participer aux Boucles. Mais l'Ernéen n'a pas été retenu au sein de la formation CIC Nantes Atlantique.

Deux ex-coureurs de Laval Cyclisme 53 sont annoncés : Célestin Guillon chez Van Rysel Roubaix Lille Métropole et Florian Rapiteau avec l'équipe Saint-Michel Mavic.