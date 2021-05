Boucles de la Mayenne 2021 : découvrez le parcours de la 2e étape entre Vaiges et Évron

Le 28 mai prochain, la deuxième étape des Boucles de la Mayenne 2021 reliera Vaiges à Évron, à l'est du département. Peut-être l'étape la plus difficile de cette 46e édition !

Ce vendredi 28 mai, les 126 coureurs en lice s'attaqueront à la deuxième étape des Boucles de la Mayenne 2021. Et elle s'annonce comme la plus difficile de cette 46e édition : 173 km entre Vaiges et Évron, à l'est du département. Au programme : cinq côtes à franchir et un circuit final de 10 km dans le cœur de la commune mayennaise.

Évron n'avait plus accueilli d'arrivée d'une étape des Boucles de la Mayenne depuis 2013. La ville avait toutefois été traversée par les coureurs il y a quatre ans.

Le profil de l'étape

Km 54,6 - Sprint intermédiaire

Sprint intermédiaire Km 56,6 - Le Tertre Ganne

Le Tertre Ganne Km 67,7 - Côte des Sources

Côte des Sources Km 74,9 - Le Mont du Feu

Le Mont du Feu Km 83,2 - Vimarcé (ravitaillement)

Vimarcé (ravitaillement) Km 114,3 - Le Montaigu

Le Montaigu Km 125,9 - Le Mont Rochard

Le Mont Rochard Km 130,9 - Sprint intermédiaire

Le profil de la 2e étape des Boucles de la Mayenne - Boucles de la Mayenne

Les infos sur le départ

Le rassemblement aura lieu à la salle de la passerelle, rue des sports, à Vaiges. La caravane publicitaire partira à 10h20. La présentation des équipes et les signatures de départ auront lieu à 11h. Puis, le départ fictif sera donné à 12h20 route de Bazouge de Chémeré, avant le départ réel à 12h30 sur la D140, à hauteur du chemin de La Robichère.

Plan du départ de la 2e étape des Boucles de la Mayenne - Boucles de la Mayenne

L'arrivée est prévue vers 16h37 rue de Montaigu à Vaiges.

Plan de l'arrivée de la 2e étape des Boucles de la Mayenne - Boucles de la Mayenne

La carte du parcours

La carte de la 2 étape des Boucles de la Mayenne - Boucles de la Mayenne

Les horaires précis de la deuxième étape

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les trois autres étapes des Boucles de la Mayenne :

Suivez les Boucles de la Mayenne