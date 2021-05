Boucles de la Mayenne 2021 : l'Allemand Philipp Walsleben remporte la 1ère étape et endosse le maillot jaune

L'Allemand Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix), 33 ans, remporte la première étape des Boucles de la Mayenne 2021 ce jeudi à Ambrières-les-Vallées, endossant par la même occasion le maillot jaune. Il a coupé la ligne juste devant l'Espagnol Diego Rubio Hernandez. Le Français Arnaud Démare termine lui troisième et son compatriote, Bryan Coquard, cinquième.

Le maillot à pois revient à un autre Français, Maxime Urruty (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), en tête au sommet du mur d'Oisseau et au petit Tourmalet.

Une échappée victorieuse

122 coureurs se sont élancés du Genest-Saint-Isle pour cette première étape. Ils ont parcouru 175 km pour rejoindre Ambrières-les-Vallées, au nord du département. Et cette étape nous a réservé des surprises.

Peu après le départ, autour de Louverné, six coureurs, dont les Français Yoann Paillot, Maxime Urruty et Eddy Finé, ont pris la tête de la course. Ils ont eu jusqu'à quatre minutes d'avance sur le peloton. L'écart s'est peu à peu réduit, laissant présager une arrivée au sprint, mais le peloton n'a jamais réussi à rattraper les coureurs de tête.

A 12 kilomètres de l'arrivée, cinq coureurs ont été victimes d'une lourde chute au sein du peloton, heureusement sans conséquences. Peu avant l'arrivée, deux coureurs, Philipp Walsleben et Diego Rubio Hernandez, ont finalement réussi à semer leurs concurrents d'échappée. L'Allemand a été le plus rapide et a franchi le premier la ligne d'arrivée.

Un premier abandon

C'est une très mauvaise nouvelle et un gros coup dur pour la Team DSM. Son leader, Cees Bol, a du déclarer forfait ce jeudi matin. Le coureur néerlandais est malade, a expliqué l'équipe allemande sur son compte Twitter.

L'étape reine à venir

Ce vendredi, les 122 coureurs en lice vont s'attaquer à la deuxième étape des Boucles de la Mayenne, quis'annonce comme la plus difficile de cette édition. Au programme : 173 km entre Vaiges et Évron avec cinq côtes à franchir et un circuit final de 10 km dans le cœur de la commune mayennaise.

Les trois prochaines étapes des Boucles de la Mayenne :

Suivez les Boucles de la Mayenne