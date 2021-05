Boucles de la Mayenne 2021 : tout ce qu'il faut savoir sur cette 46e édition

Les Boucles de la Mayenne 2021 débuteront le jeudi 27 mai pour se terminer le dimanche 30 mai dans les rues de Laval. Après une année blanche due à la crise sanitaire, la 46e édition verra s'affronter 126 coureurs du Genest-Saint-Isle à Méral, en passant par Vaiges et Craon. France Bleu vous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette course phare dans le département, la "quatrième plus importante course par étapes du calendrier français", rappellent les organisateurs.

Un parcours inédit

Cette 46e édition aura un goût particulier. En effet, pour des raisons de calendrier, le format est quelque peu modifié. Le traditionnel prologue à Laval est remplacé par une étape en ligne le premier jour de course. "Cela nous permettra de sillonner un peu plus encore notre belle Mayenne et de profiter plus longtemps de notre amour pour le vélo", souligne Pierrick Guesné, le directeur des Boucles de la Mayenne.

Autre changement cette année : l'arrivée n'aura pas lieu dans le cœur de Laval, dans le quartier de la cathédrale, mais boulevard Montmorency, en raison de la présence du festival des Trois Éléphants. "L'arrivée, large et en très légère montée, fut celle du Tour de France 1999", rappelle le directeur de la course.

Un protocole sanitaire strict

En raison de l'épidémie de coronavirus, des mesures sanitaires sont mises en place pour cette édition 2021. Toutes les personnes accréditées, notamment les coureurs, leur staff, les journalistes ou encore les commissaires, devront réaliser un test PCR moins de 48 heures avant le début de l'épreuve. Une "bulle sanitaire" devra être respectée pour les coureurs et le staff, il n'y aura pas d'interaction avec le public.

Mais bonne nouvelle, les passionnés de vélo pourront tout de même profiter de la course, sur le bord de la route, masque sur le nez en respectant la distanciation sociale. Néanmoins, le public n'aura pas accès à la ligne d'arrivée, une zone d'environ 100 mètres avant et 100 mètres après la ligne sera interdite. Les spectateurs pourront suivre la course et assister à l'arrivée via un écran géant.

Le détail des étapes

Les Boucles de la Mayenne 2021 se composeront de quatre étapes :

La deuxième étape s'annonce comme la plus difficile pour les coureurs avec, au programme, cinq côtes à franchir et un circuit final de 10 km dans le cœur d'Évron.

Le parcours des Boucles de la Mayenne 2021 - Boucles de la Mayenne

Les équipes engagées

21 équipes ont été invitées à participer aux Boucles de la Mayenne. Parmi elles, cinq équipes UCI World Team, la première division : Groupama-FDJ, Cofidis, Ag2r Citroën (France), Team DSM (Allemagne) et Intermarché Wanty Gobert Matériaux (Belgique).

Sur la ligne de départ également, on retrouvera également 14 UCI Pro Teams (2e division) : Nippo Delko Provence, Total Direct Énergie, B & B Hôtels-Vital Concept KTM et Team Arkéa-Samsic (France), Burgos-BH, Caja Seguros RGA, Kern Pharma (Espagne), Bingoal, Sport Vlaanderen-Baloise, Alpecin Fenix (Belgique), Rally Cycling Team (États-Unis). Gazprom-Rusvelo (Russie), Androni Giocattoli-Spidermec (Italie), UNO X Pro cycling (Norvège).

Enfin, deux équipes françaises de 3e division complètent le plateau : St-Michel-Auber 93 et Xeliss-Roubaix-Lille Métropole.

Les coureurs à suivre

Il sera l'un des favoris de la course : Arnaud Démare débutera sa saison avec les Boucles de la Mayenne, avant de s'élancer sur le Tour de France en juillet. Il s'agira de sa première participation à la course mayennaise. Le coureur de la Groupama-FDJ, expert du sprint, est triple champion de France et a déjà remporté deux étapes de la Grande Boucle.

Autre client à surveiller : le Néerlandais Cees Bol (DSM), vainqueur cette année de la deuxième étape de Paris-Nice. A noter également la présence du Norvégien Markus Hoelgaard (Uno X) et du Polonais Stanislaw Aniolkowski (Bingoal), champion de Pologne sur route l'an dernier.

Suivez les Boucles de la Mayenne