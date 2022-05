Boucles de la Mayenne 2022 : à la rencontre des fadas de la Groupama - FDJ

Armelle, Jean-Louis et Patrick sont membres du club de supporters de la Groupama - FDJ depuis 25 ans. Ils vivent une partie de l'année dans leur camping-car pour être au plus près des exploits de l'équipe cycliste des Frères Madiot.

Patrick, Jean-Louis et Armelle sont des fans de l'équipe de la Groupama - FDJ

Et le vainqueur de la 47e édition des Boucles de la Mayenne est .... Benjamin Thomas ! Le coureur français de l'équipe Cofidis était déjà le vainqueur de l'Étoile de Bessèges cette année. Quatre jours de course en Mayenne. Le peloton a grimpé le Mont Rochard ce dimanche, dans les Coëvrons.

Au bord des routes, pas mal de spectateurs évidemment, mais aussi des irréductibles du vélo. Et bien plus que des irréductibles même. Nous sommes partis à la rencontre des membres du club de supporters de la célèbre Groupama - FDJ. Ces femmes et ses hommes paient chaque année une adhésion pour appartenir au fan club.