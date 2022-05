Boucles de la Mayenne 2022 : Benjamin Thomas s'adjuge la deuxième étape à Pré-en-Pail-Saint-Samson

Benjamin Thomas de la formation Cofidis s'est imposé ce vendredi 27 mai pour la deuxième étape de la 47e édition des Boucles de la Mayenne, une étape longue de 171 kilomètres reliant Jublains à Pré-en-Pail-Saint-Samson. Le Français d'AG2R Citroën Team, Benoît Cosnefroy, favori de la compétition, termine deuxième et l'Espagnol Alex Aranburu Deba de la Movistar se place troisième.

C'est donc le Français Benjamin Thomas qui s'empare du maillot jaune de leader. Les Boucles de la Mayenne, un événement à vivre durant quatre jours sur France Bleu Mayenne et sur l'application ici par France Bleu et France 3.

Troisième étape ce samedi

Place à la troisième étape de la course cycliste ce samedi, la plus longue de la 47e édition entre Saint-Berthevin et Château-Gontier-sur-Mayenne. Plus plate que l'étape précédente, elle promet une arrivée spectaculaire où les sprinteurs-puncheurs devraient se régaler après trois boucles dans la ville de Château-Gontier.

Suivez les Boucles de la Mayenne

à lire aussi Boucles de la Mayenne 2022 : découvrez le parcours de la 2e étape entre Jublains et Pré-en-Pail-Saint-Samson