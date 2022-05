Boucles de la Mayenne 2022 : la fierté des parents de Jason Tesson, vainqueur surprise de la première étape

Le sprinteur Jason Tesson (Saint-Michel-Auber 93) a remporté ce jeudi 26 avril 2022 la première étape des Boucles de la Mayenne. Le natif d'Angers a surpris tout le peloton et s'adjuge une victoire prestigieuse sous les yeux d'Isabelle et Christophe, ses parents.

Imaginez ce que représente déjà une participation aux Boucles de la Mayenne, course ProSeries, quand on est un coureur des Pays de la Loire âgé de 24 ans, dans une équipe de troisième division (Continentale). Imaginez qu'en plus vous remportez une étape au sprint en coiffant au poteau des grands noms du cyclisme mondial.

Il a remporté la première étape des Boucles 2022, en 4h12 devant Bram Welten (Groupama-FDJ) et Thomas Boudat (Go Sport – Roubaix Lille Métropole). Une victoire dans la commune d'Andouillé, au nord de Laval pour laquelle ses parents n'ont pas loupé une miette.

