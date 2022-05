La troisième étape des Boucles de la Mayenne 2022 s'élance ce samedi 28 mai de Saint-Berthevin. Avec au programme : 188 km jusqu'à Château-Gontier-sur-Mayenne. Découvrez le parcours et les horaires en détail.

Boucles de la Mayenne 2022 : le parcours de la 3e étape entre Saint-Berthevin et Château-Gontier-sur-Mayenne

Ce samedi 28 mai, les coureurs des Boucles de la Mayenne 2022 vont parcourir 188 km de Saint-Berthevin à Château-Gontier-sur-Mayenne. Cette troisième étape de la course cycliste est la plus longue de la 47e édition. Plus plate que l'étape précédente, elle promet toutefois une arrivée spectaculaire où les puncheurs devraient se régaler après trois boucles dans la ville de Château-Gontier.

Le profil de l'étape

Km 51,5 - Hauteur chemin Le Pressoir

Hauteur chemin Le Pressoir Km 54,1 - Sprint intermédiaire

Sprint intermédiaire Km 144,2 - Côte de la Jaille-Yvon

Côte de la Jaille-Yvon Km 151,8 - Sprint intermédiaire

Le profil de la 3e étape des Boucles de la Mayenne 2022. - Boucles de la Mayenne

Les infos sur le départ et l'arrivée

Le rassemblement est fixé à la concession Renault, avenue de Paris à Saint-Berthevin. Le départ de la caravane publicitaire est prévu à 10h15. La présentation des équipes et les signatures de départ auront lieu à 11h, toujours à la concession Renault. Le départ fictif sera donné à 12h25 devant le Hall Renault vers Ahuillé. Puis le départ réel sera prononcé à 12h30 route d'Ahuillé, sur la D500 à hauteur de La Saulerie.

L'arrivée est prévue vers 16h46 rue du 11-Novembre à Château-Gontier-sur-Mayenne, après trois boucles dans la ville mayennaise pour les coureurs.

La carte du parcours

La carte du parcours de la 3e étape des Boucles de la Mayenne 2022. - Martin LUCAS

Les horaires précis de la troisième étape

