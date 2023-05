Boucles de la Mayenne 2023 : découvrez le parcours de la 3e étape entre Montsûrs et Laval

Ce dimanche 28 mai sonnera la fin de cette 48e édition des Boucles de la Mayenne. Pour la troisième et dernière étape de la course, longue de 167 kilomètres, les coureurs relieront Montsûrs à Laval. Ils devront affronter six côtes, notamment le Mont Rochard (346 mètres) ou encore le Montaigu. À Laval, les équipes auront droit à quatre tours du circuit final. De quoi permettre aux spectateurs de les applaudir une dernière fois !

Le profil de l'étape

Km 5,6 - Le Petit Tourmalet

Km 31,9 - Sprint intermédiaire à Evron

Km 43,1 - Mont Rochard

Km 54,8 - Montaigu

Km 107,8 - Sprint intermédiaire à Placé

Km 121 - Côte de la Baconnière

Km 131,6 - Côte de la Galette

Km 139,5 - Côte de la Damberie

Km 146,2 - Sprint intermédiaire à Laval

Le profil de la troisième étape des Boucles de la Mayenne 2023 - Boucles de la Mayenne

Les infos sur le départ et l'arrivée

Le départ fictif de cette troisième étape sera donné à 12h25 du complexe sportif de Montsûrs, rue de Saint-Cénéré. La caravane publicitaire aura elle débuté sa tournée à 10h15. Le départ réel aura lieu à 12h30 au niveau de La Coupaude. L'entrée sur le circuit final se fera à 15h51 à Laval. Et l'arrivée des premiers coureurs est prévue à 16h23.

La carte du parcours

La carte de la troisième étape des Boucles de la Mayenne 2023 - Boucles de la Mayenne

Les horaires précis de la troisième étape

La vidéo de la troisième étape

