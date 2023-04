Boucles de la Mayenne 2023 : découvrez le parcours détaillé, étape par étape pour cette nouvelle édition

Après les 21 équipes , les organisateurs des Boucles de la Mayenne 2023 ont présenté officiellement la semaine dernière le parcours détaillé du prologue et des trois étapes de la course cycliste qui arpentera notre département du 25 au 28 mai prochain. Deux côtes de 1ʳᵉ catégorie, au Mont Rochard et au Mont des Avaloirs, deux étapes de plus de 180 kilomètres et un prologue de 4 kilomètres. Découvrez le détail et le profil des étapes de cette édition 2023.

Prologue : Espace Mayenne > Espace Mayenne

Long de 4,1 kilomètres, ce prologue s'élancera le jeudi 25 mai depuis le parking de l'Espace Mayenne à Laval avant de longer la Mayenne sur une partie de la rue du Vieux Saint-Louis. Une belle opportunité pour voir les coureurs de prêt pour cette édition 2023. Avec un dénivelé positif de 51 mètres, les coureurs vont batailler dans les rues de Laval pour récupérer le premier maillot jaune de l'épreuve. Le premier partira vers 18h45 et le dernier arrivera un peu avant 21h.

Le parcours détaillé du prologue à Laval, long de 4,1 km. - Les Boucles de la Mayenne

Le profil du Prologue entre l'Espace Mayenne et l'Espace Mayenne à Laval. - Les Boucles de la Mayenne

1ère étape : Saint-Mars-sur-Colmont > Lassay-les-Châteaux

Pour cette première étape de 185,2 kilomètres, les coureurs partiront le vendredi 26 mai de Saint-Mars-sur-Colmont, dans le Nord-Mayenne. Après une première côte, celle du cimetière, classée en 2e catégorie, le peloton passera par Ambrières-les-Vallées, Cigné, Pré-en-Pail puis grimpera le Mont des Avaloirs, col de 1ʳᵉ catégorie. Passage ensuite par la côte des Champs Élysées, une difficulté inédite cette année, un sprint intermédiaire au Horps puis fera deux boucles à Lassay-les-Châteaux pour une arrivée aux alentours de 16h54 avec une allure de 42 km/h. C'est l'étape la plus exigeante avec un dénivelé positif de 2.414 mètres.

Le parcours détaillé de la première étape entre Saint-Mars-sur-Colmont et Lassay-les-Châteaux. - Boucles de la Mayenne

Le profil de la première étape avec le Mont des Avaloirs et le passage sur la côte des Champs Élysées. - Boucles de la Mayenne

2ème étape : Saint-Berthevin > Meslay-du-Maine

Cette deuxième étape un peu plus abordable de 181,3 km reliera Saint-Berthevin, près de Laval à Meslay-du-Maine le samedi 27 mai. Les coureurs passeront par Nuillé-sur-Vicoin, Houssay, Arquenay ou encore Saulges, avec la côte de Saulges classée en 2ᵉ catégorie. Le peloton arrivera enfin à Meslay-du-Maine pour deux boucles autour de la commune du sud-est mayennais. Arrivée prévue aux alentours de 16h37 si les coureurs roulent à une allure de 42 km/h.

Le détail de la deuxième étape entre Saint-Berthevin et Meslay-du-Maine, longue de 181,3 km. - Les Boucles de la Mayenne

Le profil de la deuxième étape avec la côte de Saulges, classée en 2ème catégorie. - Les Boucles de la Mayenne

3ème étape : Montsûrs > Laval

Pour cette troisième et dernière étape, entre Montsûrs et Laval longue de 167 kilomètres, les coureurs emprunteront six côtes, dont celle du Mont Rochard (346 m), classée en 1ʳᵉ catégorie. Après Andouillé, Saint-Germain-le-Fouilloux et Changé en fin de parcours, le peloton arrivera à Laval par la rocade avant de passer cinq fois sur la ligne d'arrivée Boulevard Montmorency. Arrivée estimée aux alentours de 16h23.

Le détail de la troisième étape entre Montsûrs et Laval, longue de 167 km. - Les Boucles de la Mayenne

Le profil de la troisième et dernière étape, avec le passage au Petit Tourmalet et au Mont Rochard. - Les Boucles de la Mayenne

Un événement à vivre sur France Bleu Mayenne

Les Boucles de la Mayenne seront à vivre en direct sur France Bleu Mayenne dès le 25 mai 2023, avec des émissions spéciales chaque matin sur la ligne de départ et les arrivées en direct sur l'antenne.