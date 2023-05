Boucles de la Mayenne 2023 : découvrez le parcours du prologue à Laval

C'est le grand retour du prologue des Boucles de la Mayenne ! L'épreuve cycliste s'élance ce jeudi 25 mai depuis l'Espace Mayenne à Laval. Les coureurs des 21 équipes en lice découvriront "un nouveau tracé, légèrement plus court, mais qui s’annonce spectaculaire", dixit la direction de la course. Le prologue, long de 4,1 kilomètres, s'annonce "physique et technique".

Après une descente jusqu'aux bords de la Mayenne, les 126 coureurs devront faire face à la montée de la rue de l'Ermitage, longue de 400 mètres. Ensuite, il y aura une succession de faux plats montants dans le quartier Ferrié avant l'arrivée sur la ligne droite finale.

Le profil du prologue

Le profil du prologue des Boucles de la Mayenne - Boucles de la Mayenne

Les infos sur le départ et l'arrivée

Le village ouvrira ses portes dès 16h30. Le circuit sera fermé à la circulation dès 16h ce jeudi 25 mai, viendra ensuite la reconnaissance du parcours par les cyclistes à partir de 17h40. Le premier coureur s'élancera à 18h45 du parking de l'Espace Mayenne, le dernier à 20h51.

La carte du parcours

La carte du prologue des Boucles de la Mayenne 2023 - Boucles de la Mayenne

Les horaires précis du prologue

La vidéo du prologue

