Boucles de la Mayenne 2023 : le parcours de la 1ère étape entre Saint-Mars-sur-Colmont et Lassay-les-Châteaux

C'est sûrement l'étape la plus difficile de ces Boucles de la Mayenne 2023 ! Après le prologue dans les rues de Laval la veille, les coureurs feront face ce vendredi 26 mai à un parcours exigeant de 185,2 km entre Saint-Mars-sur-Colmont et Lassay-les-Châteaux. Ils vont devoir notamment s'attaquer au Mont des Avaloirs par son versant le plus difficile, et enchaîner par les Champs Élysées... Les équipes n'iront pas jusqu'à Paris, mais cette ascension "fera bien mal aux jambes", selon la direction de la course.

ⓘ Publicité

Le profil de l'étape

Km 18,7 - Côte du cimetière

Km 31,7 - Sprint intermédiaire à Ambrières-les-Vallées

Km 82,5 - Mont des Avaloirs

Km 94,2 - Les Champs Élysées

Km 122,4 - Côte du Château d'eau

Km 128 - Sprint intermédiaire au Horps

Km 147,3 - Côte d'Herbaine

Km 152,4 - Sprint intermédiaire à Lassay-les-Châteaux

Km 164,1 - Côte de Niort

Le profil de la 1ère étape des Boucles de la Mayenne 2023 - Boucles de la Mayenne

Les infos sur le départ et l'arrivée

Le départ fictif de cette première étape sera donné à 12h25 rue de Châtillon, à Saint-Mars-sur-Colmont. Le départ réel aura lieu à 12h30 sur la D503, direction Brécé, à hauteur de Montardant. L'entrée sur le circuit final se fera à 16h07. Et l'arrivée des coureurs est prévue à 16h54.

La carte du parcours

La carte de la première étape des Boucles de la Mayenne 2023 - Boucles de la Mayenne

Les horaires précis de la première étape

loading

La vidéo de la première étape

loading

Les Boucles de la Mayenne, un événement à vivre durant quatre jours sur France Bleu Mayenne et sur l'application ici par France Bleu et France 3.

Suivez les Boucles de la Mayenne