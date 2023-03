Boucles de la Mayenne 2023 : les 21 équipes officiellement dévoilées

Un gros plateau présent aux Boucles de la Mayenne 2023 . Les organisateurs ont publié ce jeudi la liste officielle des équipes engagées pour cette édition 2023. Au total, 21 formations seront sur la ligne de départ le 25 mai prochain à Laval, 126 coureurs et six équipes World Tour (première division), soit une de plus que l'an dernier. Parmi elles, UAE TEAM EMIRATES, "l’équipe actuellement numéro 1 mondiale", annoncent les organisateurs.

ⓘ Publicité

On compte à nouveau la formation espagnole MOVISTAR, déjà là en 2022 ainsi que les "quatre équipes françaises évoluant en World Tour : COFIDIS, AG2R CITROEN TEAM, GROUPAMA FDJ, TEAM ARKEA SAMSIC", peut-on lire sur le communiqué.

Neuf équipes également engagées pour le Tour de France

Au total, neuf formations invitées seront également en course pour le prochain Tour de France, "autre satisfaction des organisateurs", à savoir TOTALENERGIES, LOTTO DSTNY et UNO X PRO CYCLING TEAM, des équipes Pro Teams (deuxième division). On pourra compter également sur l'équipe du Mayennais Florian Rapiteau ST MICHEL MAVIC AUBER 93.

Les équipes engagées

World Tour (Première division) :

Cofidis

Ag2r Citroën Team

Groupama FDJ

Team Arkea Samsic

UAE Team Emirates

Movistar Team

Pro Teams (Deuxième division) :

Burgos BH

Tudor Pro Cycling Team

Q36.5 Pro Cycling Team

Human Powered Health

Bingoal WB

Totalenergies

Lotto Dstny

Uno X Pro Cycling Team

Caja Rural Seguros Rga

Equipo Kern Pharma

Team Flanders Baloise

Division continental (Troisième division) :

St Michel Mavic Auber 93

CIC U Nantes Atlantique

Nice Métropole Cote d'Azur

Lille Métropole

La course est à vivre sur France Bleu Mayenne

Les Boucles de la Mayenne 2023 s'élanceront le 25 mai prochain de Laval à l'Espace Mayenne pour un prologue qui fera entre "quatre et cinq kilomètres", précisait Pierrick Guesné, le président de la course en octobre dernier lors de la présentation de l'épreuve mayennaise. Cette édition 2023 arrivera sur le boulevard Montmorency à Laval trois jours plus tard, le 28 mai. Vous avez tout le parcours ici . On vivra la course ensemble sur France Bleu Mayenne.