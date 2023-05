Boucles de la Mayenne 2023 : les chasseurs d'autographes au paradis pendant le prologue

La 48e édition de la course cycliste des Boucles de la Mayenne s'est officiellement ouverte ce jeudi après-midi depuis l'Espace Mayenne de Laval avec le prologue de 4,1 kilomètres . C'est le coureur portugais Ivo Oliveira, de la formation UAE Team Emirates, qui s'est imposé devant Axel Zingle de Cofidis et Benoît Cosnefroy d'Ag2r Citroën. Beaucoup de monde était présent dans les paddocks toute l'après-midi, là où les bus des équipes étaient stationnés et on a croisé notamment les fameux chasseurs d'autographes.

ⓘ Publicité

Plus de 5.000 signatures

Kévin lui a une banane entière remplie d'autographes. "Là il y en a 120 ou 130 à peu près", estime-t-il, à l'œil. Une bonne centaine de signatures donc en une journée et depuis janvier il n'arrête pas, "depuis le début de l'année j'ai déjà fait une cinquantaine de courses et j'ai 5.000 signatures sans compter celle du prologue", résume Kévin, qui habite près de Tours. Quand on lui demande où il stocke tout ça, "euh, un peu partout", répond le jeune homme. Il se rend partout en France pour suivre les courses et surtout les cyclistes : à Dunkerque, dans le Nord, à Marseille ou encore à l'étranger comme au Portugal. Tout ça pour une signature, enfin plusieurs, mais pour la passion Kévin ne compte pas et pour lui la chasse a commencé en 2004. "Mon père en faisait un peu avant, j'allais donc sur les courses avec lui et donc maintenant je l'ai remplacé, sur toutes mes photos je mets l'inscription 'Pour Kévin' et les coureurs signent", détaille Kévin. Il ajoute qu'il imprime lui même ses cartes qu'il fait signer.

Kévin en train d'obtenir une nouvelle signature d'un coureur de Bingoal. © Radio France - Alexandre Frémont

Le travail est fait aussi pour Brice, carte à signer plein les mains. © Radio France - Alexandre Frémont

Une passion née très jeune

Lucie, elle aussi, est tombée dans la marmite quand elle était petite, "aujourd'hui j'ai 36 ans, à 15 ans en fait j'ai fait une colonie de vacances où on a suivi les trois quarts d'un Tour de France, on est parti du Luxembourg jusqu'au Mont Ventoux et après ça n'a pas arrêté", explique la Mayennaise. Elle tient à la main un gros classeur et avoue s'être trompée une ou deux fois de coureurs quand elle voulait un autographe. Même passion pour François qui vient exprès du Nord de la France. "J'ai Nacer Bouhanni, je l'ai même eu deux fois, j'ai eu aussi Alex Jaime, de la formation Kern Pharma, au total je dois avoir pas loin d'un millier de signatures", détaille François. Quand on le croise, il cherche d'ailleurs un coureur pour avoir sa griffe. Après un peu de recherche, François trouve finalement celui qu'il cherchait et ramène une nouvelle signature, une de plus dans son immense collection.

François vient du nord de la France et attend patiemment pour une signature. © Radio France - Alexandre Frémont