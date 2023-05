Boucles de la Mayenne 2023 : les premiers supporters déjà installés près de l'Espace Mayenne à Laval

C'est le jour J pour les coureurs des Boucles de la Mayenne. Départ ce jeudi en fin d'après-midi pour quatre jours de course cycliste dans le département, 48e édition . Le prologue s'élancera en fin d'après-midi, vers 18h45 pour le premier coureur entre l'Espace Mayenne et l'Espace Mayenne, une boucle de 4,1 km. Et les premiers supporters se sont positionnés dès ce mercredi aux abords de la ligne de départ. Dont Didier, qu'on avait déjà croisé l'année dernière à Andouillé et Serge, deux habitués.

ⓘ Publicité

À lire aussi Boucles de la Mayenne 2023 : découvrez le parcours du prologue à Laval

"À la maison, je prépare mon cahier"

Didier participe pratiquement à toutes les courses en France, il se déplace en camping-car avec son petit chien. Il est encore là cette année en Mayenne pour les Boucles, comme l'an dernier, "ça fait dix jours que je suis parti", nous explique-t-il, "vous savez à la maison je prépare mon cahier et puis je note toutes les courses" et il fait son parcours en fonction. Cet Ornais a garé son camping-car près du parking d'Espace Mayenne.

"Vous savez, c'est du boulot de trouver des places", raconte Didier, qui s'est d'abord placé sur le parking du supermarché à côté de l'Espace Mayenne puis a trouvé un petit coin près de la ligne de départ. Posé sur sa chaise, il regarde les cyclistes à l'entraînement défiler près de lui. "J'ai vu Nacer Bouhanni, il vient de passer, je lui ai demandé de s'arrêter, il est sympa, il m'a répondu", sourit Didier. Et quand on lui fait la liste des coureurs engagés, il a ses préférés. "Arnaud Démare, c'est du classique, Nacer Bouhanni", on lui annonce que Benoît Cosnefroy, coureur d'AG2R Citroën, sera bien là, "Beubeu ? C'est un Normand, il est de la Manche". Toujours enthousiaste Didier.

Entre connaisseurs

Cet Ornais est tellement passionné que sa famille n'arrive pas toujours à le croiser dans l'année, toujours en vadrouille sur une course. À côté de lui, Serge, un autre passionné arrivé en camping-car. Originaire de Loire-Atlantique, il se gare juste devant Didier. Les deux se connaissent bien. "On se voit à chaque fois", entre connaisseurs, "mais il n'y a pas que ça", détaille Didier, "il y a le contact camping-car, il y a la course mais il y a le côté en dehors de la course aussi", ajoute Serge. La dernière fois que les deux compères se sont croisés c'était pour le Région Pays de la Loire Tour, il y a quelques mois. Les deux vont suivre en tout cas toutes les étapes à bord de leur camping-car et ils ont déjà fait la reconnaissance pour les emplacements.

Le premier camping-car est celui de Didier, puis celui de Serge et enfin celui d'un autre supporter. © Radio France - Alexandre Frémont

Un événement à suivre sur France Bleu Mayenne

Et comme chaque année, les Boucles de la Mayenne sont à suivre en direct sur France Bleu Mayenne avec toute l'équipe, sur la moto et sur la ligne d'arrivée.