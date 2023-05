Boucles de la Mayenne 2023 : circulation et stationnement interdits à Laval pour l'arrivée de la 3e étape

En raison de l'arrivée des coureurs de la 3e étape des Boucles de la Mayenne 2023 à Laval ce dimanche, il est impossible de circuler de 14h30 jusqu'à l'arrivée des derniers coureurs dans la rue du Vieux Saint Louis, le pont Aristide Briand et le quai Béatrix de Gâvre. La circulation est également coupée de 12h à 18h sur le quai Albert Goupil, le Vieux Pont et le pont Aristide Briand ainsi que rue Laroque et rue Mac Donald. Plusieurs rues et avenues de Laval ainsi que les quais de la Mayenne sont également interdits au stationnement :

De 8 h 00 à 19 h 30

Boulevard Montmorency (du croisement rue Victor Boissel/boulevard Francis Le Basser au croisement de l'avenue Chanzy)

Rue de la Charité (du croisement de la rue Mac Donald jusqu'au numéro 26 rue de la Charité)

De 12 h 00 à 18 h 00

Quai Sadi Carnot

Quai Paul Boudet

Rue de la Cale

Rue Victor Boissel

Avenue Chanzy

Boulevard de l'Industrie

Rue du Pressoir Salé

Rue de Paris

Rue de la Paix

De 12 h 30 à 19 h 30

Rue Mac Donald (de la rue du Colonel Heulot au boulevard Montmorency)

Parking de l'église Sainte Thérèse

De 13 h 00 à 16 h 00

Rue du Vieux Saint Louis (sur toutes les places de stationnement à cheval chaussée-trottoir situées de la rue Notre-Dame de Pritz à la rue de la Croix de la Gaule

