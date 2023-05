Boucles de la Mayenne 2023 : "une belle épreuve et c'est notre terroir" se réjouit le Mayennais Yvon Madiot

France Bleu Mayenne : Yvon Madiot, vous appréciez de revenir sur les Boucles de la Mayenne, dans votre département ?

ⓘ Publicité

Yvon Madiot : oui, tout à fait, j'apprécie cette course, c'est notre terroir. Et puis, on a la chance que cette épreuve soit d'un très très grand niveau, elle est ProSeries, donc pratiquement le niveau le plus haut dans le cyclisme, il n'y a que les épreuves WorldTour au-dessus. Donc, une belle épreuve, d'un grand niveau, de bonnes équipes, donc de quoi proposer un beau spectacle et de montrer notre département à tout le monde via les images.

Dans votre équipe, il y a le sprinteur Arnaud Démare, qui effectue son retour à la compétition. Dans quel état de forme est-il ?

On est sûr qu'il a bien travaillé. Il a passé du temps en moyenne montagne. Il s'est bien entraîné. D'abord, il a commencé par se reposer. Le début de saison a été assez compliqué avec la Covid. Il a eu du mal à s'en remettre. C'était un Covid long et quand on est sportif de très haut niveau, récupérer sur des fatigues comme cela, ce n'est pas évident. Il a enchaîné les courses, n'a jamais pu retrouver vraiment son niveau. Là, il a eu un temps de repos. On a commencé par ça. C'était pour nous la chose prioritaire, un bon repos. Et ensuite, il est allé retravailler en moyenne montagne pour retrouver la forme. Et là, on va voir un petit peu où il en est. Je pense pas qu'on va avoir du Arnaud à 100 %, ce n'est pas forcément le but. Il y a encore beaucoup de courses derrière mais on devra avoir du bon Arnaud.

Autre retour, c'est celui du Mayennais Clément Davy victime d'une lourde chute au mois de mars. Une bonne nouvelle puisque sa convalescence a été visiblement plus rapide que prévu ?

Oui, je pense que les Boucles ont joué un peu aussi mentalement. Il s'était certainement mis ça comme objectif de retour. Tout s'est bien passé, plus vite que l'on pensait. Son chirurgien était un petit peu bluffé de ce retour rapide, mais je pense qu'il doit être heureux de remettre un dossard sur une course de son département.

Quels sont les objectifs de votre équipe sur ce prologue et plus généralement sur les Boucles de la Mayenne ?

Pour le prologue, on y va un petit peu sur la pointe des pieds. Ce prologue est vraiment particulier. Il est très technique, très court, quatre kilomètres. Cela fait appel à certaines qualités et je ne suis pas sûr que dans l'équipe, nous ayons le coureur adéquat. J'espère me tromper bien sûr. Je pense que l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire un bon prologue avec plusieurs coureurs pour avoir des coureurs en embuscade pour le classement général. Le prologue va, à mon avis, avoir une importance pour la suite, une très grosse importance. Mais nous, vraiment, les étapes qui nous conviennent, c'est à partir de demain.

Oui, avec des étapes qui peuvent se terminer au sprint ?

Exactement, pour Arnaud Démare. Mais on a également deux jeunes coureurs qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Si demain (vendredi), dans l'étape de Lassay-les-Châteaux, il y a du mouvement, on a quelques coureurs qui peuvent s'illustrer. Je pense à un coureur comme Laurence Pithie qui peut faire un très bon prologue. C'est un très jeune coureur, 20 ans, qui est un peu méconnu mais qui est venu déjà gagner à Cholet, donc pas loin d'ici. Peut-être qu'il aime l'Ouest. Il sera sûrement protégé demain et à l'affût pour une éventuelle victoire sur la première étape si il y a des échappés. Si c'est un sprint massif, on basculera sur Arnaud.

Il y a un beau plateau en cette année sur les Boucles de la Mayenne. De sérieux clients. D'après vous, qui pourrait remporter ces Boucles ?

Moi, mon favori, c'est Marc Hirschi (ndlr, le coureur suisse de l'équipe UAE). Un coureur de talent qui vient de gagner le Tour de Hongrie donc il est en forme, il n'y a pas de questions à se poser. Un coureur qui peut aller très vite dans les sprints, qui peut faire des bonifications et sur le prologue, normalement, il sera dans les premiers.