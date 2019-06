Boucles de la Mayenne : au terme d'une première étape dantesque, le maillot jaune change d'épaules

C'est une journée qui restera dans les annales des Boucles de la Mayenne. La première étape disputée entre Saint-Berthevin et Changé dans des conditions dantesques a été remportée par l'Uruguayen Mauricio Moreira. Le maillot jeune change d'épaule mais reste dans la même équipe.

Changé, France

Ce n'était pas un temps à mettre un cycliste dehors et pourtant, près de 120 courageux coureurs ont disputé vendredi la première étape des Boucles de la Mayenne entre Saint-Berthevin et Changé. De la pluie et du vent tout au long des 183 kilomètres de l'étape. Un peloton éreinté, des coureurs rincés.

La victoire d'un coureur uruguayen

C'est Mauricio Moreira (Caja Rural) qui s'est montré le plus rapide à Changé au terme des 500 mètres de la ligne droite finale en faux plat montant. L'Uruguayen a devancé le Normand Julien Duval (Ag2r La Mondiale). Avec les 6 secondes de bonification empochées à l'arrivée, Julien Duval s'empare du maillot jaune qui était sur les épaules de son équipier, Dorian Godon. Duval possède 2 secondes d'avance sur Thibault Ferasse (Natura4ever) et 3 secondes Mauricio Moreira.

L'abandon de Justin Mottier

Le seul Mayennais en course, Justin Mottier, a été contraint à l'abandon. Malade depuis le début de la semaine, le coureur de Saint-Georges-Buttavent a chuté en début d'étape et du jeter l'éponge juste avant l'ascension du Mont-Rochard.

La 2e étape

Samedi, la 2e étape s'élancera de La Croixille à 13h30. 179 km en direction de Lassay-les-Châteaux avec cinq difficultés au programme. L'étape sera à vivre sur France Bleu Mayenne à partir de 14 heures.