Boucles de la Mayenne : bis repetita pour le Français Dorian Godon sur le prologue

Le Français Dorian Godon est décidément le plus fort à Laval. Comme l'an passé, le coureur passé de Cofidis à Ag2r la Mondiale s'est montré le plus rapide lors du prologue des Boucles de la Mayenne.

Laval, France

Bryan Coquard, vainqueur du prologue en 2016, visait la passe de deux. Mais c'est un autre coureur qui a récidivé. Le jeune Dorian Godon avait remporté sa première victoire chez les professionnels l'an dernier sur le prologue lavallois. Un an plus tard, il remet ça. L'ex coureur de Cofidis porte maintenant les couleurs de l'équipe Ag2r La Mondiale et il apprécie vraiment ce tracé lavallois.

La belle performance de Justin Mottier

Le seul Mayennais au départ, Justin Mottier (Vital Concept B&B Hôtels), avait le sourire malgré la douleur de l'effort. Le coureur de Saint-Georges Buttavent s'est classé 13e avec un temps de 6'01 (contre 6'18 en 2018). Malade en début de semaine, Justin Mottier s'est ainsi rassuré avec ce prologue lavallois et avant les trois étapes en ligne.

Le Mayennais Justin Mottier se classe 13e du prologue. © Radio France - G.M

Ce vendredi, la première étape en ligne partira de Saint-Berthevin pour rallier Changé. Même si les deux communes sont proche géographiquement, il y aura tout de même 183 km à effectuer sur les routes du nord Mayenne avec de nombreuses difficultés au programme. Le départ fictif sera donné à 12h10 et le départ réel à 12h30.