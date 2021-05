Boucles de la Mayenne : Château-Gontier devrait accueillir une arrivée d'étape en 2022

La 47e édition des Boucles de la Mayenne, qui devrait se dérouler le premier week-end de juin 2022, se disputera sur quatre étapes en ligne. Pas de retour du prologue l'an prochain autour de la place de Hercé à Laval au cas où la salle polyvalente serait encore mobilisée pour la vaccination contre l'épidémie de coronavirus.

Concernant les étapes, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a postulé pour accueillir une arrivée. L'étape du samedi 4 juin a donc de fortes chances de s'achever dans la sous-préfecture du sud Mayenne. Cela fait très longtemps que Les Boucles ne se sont pas arrêtées à Château-Gontier car il y avait, jusqu'en 2009, le Tour du Haut-Anjou. L'organisateur des Boucles, Pierrick Guesné, ne veut pas en dire beaucoup plus : "on a planté des banderilles avec le maire et son adjoint aux sports. On est bien parti pour faire une étape à Château-Gontier. On va travailler dessus début juillet avec la municipalité et l'ancien coureur pro Anthony Geslin pour trouver un circuit intéressant."