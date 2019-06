Boucles de la Mayenne : deuxième victoire d'étape pour Caja Rural, le français Thibault Ferasse en jaune

Département Mayenne, France

On ne les attendait pas forcément à jouer les premiers rôles mais les coureurs espagnols de la Caja Rural empochent une deuxième victoire d'affilée sur les Boucles de la Mayenne 2019. Après la victoire de Mauricio Moreira vendredi entre Saint-Berthevin et Changé (183 kilomètres) c'est son coéquipier basque Jon Aberasturi Izaga qui a franchi la ligne d'arrivée le premier, devant de nombreux mayennais massés dans le centre-ville de Lassay-les-Châteaux et au terme d'une étape de 179 kilomètres, partie de La Croixille.

Duval cale, Ferasse emballe

Juste avant d'arriver sur le circuit de Lassay-les-Châteaux, cinq coureurs formaient l'échappée dont Kevin Le Cunff (Saint-Michel - Auber 93), dix-septième au classement général avant l'étape et virtuellement maillot jaune. À ses côtés Julien Simon de la team Cofidis ou encore Perrig Quemeneur (Total Direct Énergie). Une échappée rattrapée par un peloton éparpillé après l'ascencion de la côté d'Herbaine près de Chantrigné. Un épisode fatal à Julien Duval, alors maillot jaune, de l'équipe AG2R-La Mondiale, qui pointe à plus de six minutes du nouveau leader du classement général : Thibault Ferasse (Natura4ever - Roubaix-Lille-Métropole).

Le natif de Saint-Brieuc s'est encore montré à son avantage. Déjà vendredi, le coureur de 24 ans avait terminé quatrième de la première étape. Il récidive dans le Nord-Mayenne en endossant le maillot jaune, suivi de près au classement général par Mauricio Moreira (Caja Rural) à huit secondes. Le Néerlandais Wouter Wippert passe de la 5e à la 3e place de ce classement (27 secondes d'écart).

Au tour de Coquard ?

Ce dimanche place à la troisième et dernière étape avec un final inédit qui arrivera à Laval rue Charles Landelle et non plus sur l'avenue Robert Buron. Une dernière étape de 173 kilomètres dont le départ sera donné à Cossé-le-Vivien, propice à des coureurs comme Bryan Coquard. Le coureur de Vital Concept pas verni pour le moment mais qui ne cache pas ses ambitions pour une dernière victoire d'étape. La bataille s'annonce intense d'autant qu'en face Natura4ever - Roubaix-Lille-Métropole tentera de conserver son précieux maillot jaune. Cette ultime étape est à suivre dès 14h sur France Bleu Mayenne avec Gildas Menguy, Gérard Lecocq et Martin Cotta.