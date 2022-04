Boucles de la Mayenne : l'équipe cycliste allemande Lotto-Kern Haus remplace la Gazprom-RusVelo

Il y aura 22 équipes au départ des Boucles de la Mayenne le 26 mai à Saint-Pierre-des-Landes. La dernière formation à être invitée est allemande : la Lotto-Kern Haus qui remplace l'équipe Gazprom-RusVelo, exclue de toutes les compétitions en raison de l'invasion russe en Ukraine.

L'épreuve se déroulera du 26 au 29 mai. Quatre étapes en ligne sont programmées. Le peloton passera notamment par le Mont des Avaloirs et par Château-Gontier-sur-Mayenne. La deuxième ville du département accueillera une arrivée. La 47ème édition de la course cycliste mayennaise, un événement France Bleu Mayenne, 4 jours, 4 étapes et une immense fête populaire dans tout le département.

► Jeudi 26 mai : Saint Pierre-des-Landes - Andouillé

► Vendredi 27 mai : Jublains - Pré-en-Pail

► Samedi 28 mai : Renault Saint Berthevin - Château-Gontier-sur-Mayenne

► Dimanche 29 mai : Martigné - Laval