Boucles de la Mayenne : le Normand Benoît Cosnefroy (Ag2r Citroën) prêt à endosser le costume de favori

Benoît Cosnefroy (Ag2r Citroën Team) sort de 15 jours de stage en altitude en Sierra Nevada (Espagne). Et cela fait 32 jours que le coureur normand n'a pas épinglé un dossard, depuis Liège-Bastogne-Liège : "c'est vraiment un souhait pour moi de venir terminer ma préparation ici en Mayenne et en même temps de venir courir. Lorsque je suis loin des courses un peu trop longtemps, ça me manque donc je suis vraiment content d'être ici. C'est ce que je désirais."

2e de l'Amstel Gold Race, battu d'un boyau, 2e de La Flèche Brabançonne, 2e du Circuit de la Sarthe et 3e de la Drôme Classic, le Normand a réalisé un bon début de saison mais sans victoire. Le Manchois de 26 ans espère enfin lever les bras : "je ne suis pas mécontent de mon début de saison mais c'est sûr qu'il n'y a pas de victoire. Il y a des très beaux podiums mais je n'est pas encore levé les bras donc il me tarde. Depuis 2019, je m'étais habitué à lever les bras assez tôt dans la saison. Là, ce n'est pas le cas donc j'espère pouvoir le faire d'ici peu."

La présence d'un ancien vainqueur de Paris-Roubaix

Avec le champion olympique 2016 et ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Greg Van Avermaet aux côtés de Benoît Cosnefroy, Ag2r Citroën vient avec une forte équipe sur le papier. Et son leader accepte l'étiquette de favori : "c'est certain qu'avec mon début de saison, lorsque l'on arrive sur Les Boucles de la Mayenne, c'est avec un statut particulier et on se doit de performer. Cette pression là, je l'a gère bien. Et ce n'est pas non plus parce que l'on est parmi les favoris cités, qu'on va répondre présents. Mais j'ai bien travaillé, il n'y a pas de raison que cela se passe mal."

Benoit Cosnefroy pourra compter sur le soutien de ses supporters et de sa famille qui ont prévu de faire le déplacement.

L'équipe Ag2r Citroën sur Les Boucles de la Mayenne.

Après Les Boucles de la Mayenne, le puncheur participera au Tour de Suisse en juin afin de peaufiner sa préparation pour le Tour de France qui s'élancera de Copenhague le vendredi 1er juillet.