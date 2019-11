Boucles de la Mayenne : les étapes de l'édition 2020 dévoilées

Département Mayenne, France

L'édition 2020 des Boucles de la Mayenne sera dans la continuité des précédentes. Avec un prologue suivi de trois étapes en ligne. Le petit changement, c'est que le traditionnel départ de Saint-Berthevin se fera le samedi matin et non le vendredi matin.

Les trois équipes françaises World Tour françaises sont attendues : Groupama FDJ, Ag2r La Mondiale et Cofidis. Les autres équipes françaises seront aussi présentes.

Année olympique oblige, le calendrier UCI a été avancé d'une semaine. Sauf pour le Tour d'Italie qui s'achèvera ainsi le week-end des Boucles. Or, la Chaîne L'Equipe (qui diffuse Les Boucles depuis trois ans) retransmet aussi le Giro. Du coup, une captation sera réalisée. Et les trois étapes en ligne seront diffusés les lundi, mardi et mercredi suivants.

Pour l'édition 2020, les organisateurs tablent sur un budget prévisionnel d'environ 600 000 euros.

Le parcours 2020

Jeudi 28 mai : prologue à Laval, place de Hercé

Vendredi 29 mai : Vaiges / Evron

Samedi 30 mai : Renault Saint-Berthevin / Craon

Dimanche 31 mai : Méral / Laval (Cathédrale)