Boucles de la Mayenne : parcours, budget, diffusion télé... le point sur l'édition 2023

Après trois années d'absence liée notamment à la crise Covid, le prologue sera bien de retour lors de la 48e édition des Boucles de la Mayenne, fin mai 2023. Les organisateurs ont dévoilé lors d'une conférence de presse les quatre étapes de cette course 100% mayennaise. Une épreuve qui prend de l'ampleur d'année en année, avec un budget proche du million d'euros. Au total, 21 équipes seront présentes en Mayenne entre le 25 et le 28 mai prochain.

ⓘ Publicité

Le parcours de l'édition 2023 des Boucles de la Mayenne

Étape 1 : Prologue à Laval - Espace Mayenne le jeudi 25 mai 2023

Il fait son grand retour dans le parcours des Boucles de la Mayenne. La première étape de cette 48e édition sera un prologue avec un départ et une arrivée depuis l'Espace Mayenne, à l'image de la 5e étape du Tour de France 2021. C'est la première fois que le prologue des Boucles de la Mayenne part du nouveau complexe du département de la Mayenne. Un prologue qui fera entre "quatre et cinq kilomètres", précise Pierrick Guesné, le président de la course. Dorian Godon, sous les couleurs d'AG2R la Mondiale, est le dernier vainqueur d'un prologue sur les Boucles de la Mayenne.

Étape 2 : étape en ligne entre Saint-Mars-sur-Colmont et Lassay-les-Châteaux le vendredi 26 mai 2023

Ce sera l'étape la plus dure de cette édition 2023, avec le passage dans le Nord-Mayenne du côté du Mont des Avaloirs. "C'est lors de cette étape, que des écarts vont pouvoir se créer", souligne Arnaud Courteille, membre de l'organisation. La dernière fois que le peloton des Boucles de la Mayenne est arrivé à Lassay-les-Châteaux c'était en 2019 avec la victoire de l'Espagnol Jon Aberasturi, de l'équipe Caja Rural-Seguros RGA. Le dernier vainqueur Français à Lassay-les-Châteaux n'est autre qu'Anthony Turgis en 2014. Il avait remporté le classement général cette année-là.

Étape 3 : étape en ligne entre Saint-Berthevin et Meslay-du-Maine le samedi 27 mai 2023

Étape de plat pour le peloton, en direction du sud-est mayennais. C'est la première fois que Meslay-du-Maine accueille une arrivée d'étape sur les Boucles de la Mayenne. Le départ de Saint-Berthevin se fera depuis le garage Renault, partenaire officiel de l'épreuve cycliste. Le final devrait se jouer au sprint final.

Étape 4 : étape en ligne entre Montsûrs et Laval le dimanche 28 mai 2023

Quatrième et dernière étape de cette 48e édition des Boucles de la Mayenne. L'étape partira de la communauté de commune des Coëvrons et de la municipalité de Montsûrs, avec un passage par deux cols : celui du Montaigu et du Mont Rochard. "C'est pour favoriser les attaques", explique Pierrick Guesné. L'arrivée se fera sans surprise Boulevard Montmorency à Laval. L'année dernière, c'est le Colombien Sebastián Molano qui l'a emporté au sprint sur ce même boulevard, avec son équipe UAE Team Emirates.