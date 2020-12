Boucles de la Mayenne : une arrivée inédite le dimanche à Laval en 2021

Les Boucles de la Mayenne vont connaître pas mal de changements en 2021. Comme révélé par France Bleu Mayenne il y a dix jours, il n'y aura pas de prologue. Et l'arrivée le dimanche à Laval sera inédite. Une édition 2021 prometteuse.

Les organisateurs ont officialisé les informations révélées par France Bleu Mayenne la semaine dernière : l'édition 2021 des Boucles de la Mayenne ne comptera pas trois mais quatre étapes. Le traditionnel prologue du jeudi est remplacé par une étape en ligne en raison de la concurrence du Festival lavallois des Trois Éléphants aux mêmes dates. Le jeudi 27 mai, cette étape qui reliera Laval à Ambrières-les-Vallées devrait s'élancer du parking d'Espace Mayenne au quartier Ferrié, si l'édifice est prêt à recevoir du public.

Pour les mêmes raisons (concurrence du festival), l'arrivée de l'étape du dimanche (30 mai) à Laval ne pourra se faire dans le quartier de la Cathédrale. C'est le boulevard Montmorency (CPAM) à Laval qui servira de théâtre à l'arrivée finale. C'est sur ce même boulevard que Tom Steels avait levé les bras en juillet 1999 sur le Tour de France lors de l'étape entre Nantes et Laval.

Sur la globalité des quatre étapes, ce ne sont pas moins de 105 communes mayennaises qui seront traversées par le peloton des Boucles de la Mayenne.

Deux équipes étrangères World Tour au départ

En 2021, le plateau sportif s'annonce prometteur. En plus des trois équipes françaises World Tour, l'équivalent de première division mondiale (Groupama-FDJ, Team Ag2r Citroën, Cofidis), il y a déjà deux équipes étrangères qui seront également au départ : Lotto Soudal et Sunweb. D'autres formations étrangères de première division pourraient elles aussi être présentes en Mayenne fin mai comme Trek ou Emirates. Enfin, toutes les équipes professionnelles françaises seront au départ (Arkéa Samsic, B&B Hôtels, Direct Energie, Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole, Nippo Delko One Provence).

Une situation financière saine

Malgré la crise sanitaire qui a des répercussions économiques et malgré l'annulation de l'édition 2020, les Boucles de la Mayenne possèdent une saine situation financière."40% de notre budget provient des collectivités locales et nous avons 60% de partenaires privés" précise le président des Boucles, Pierrick Guesné. "Pour 2020, nous n'avons dû rembourser que 5% du sponsoring de nos partenaires privés. C'est une reconnaissance incroyable pour Les Boucles !"

Le budget d'une édition des Boucles de la Mayenne est d'environ 650 000 euros.

Depuis le 1er octobre, un salarié a été embauché. Il s'agit de Sébastien Besnier, responsable administratif et commercial de la structure qui gère les Boucles de la Mayenne.

Enfin, comme en 2018 et 2019, les étapes des Boucles de la Mayenne 2021 seront diffusées en direct à la télévision sur La Chaîne L'Équipe. Deux heures de direct chaque jour du jeudi au dimanche. Le partenariat entre Les Boucles et le groupe L'Équipe a été signé pour les trois prochaines éditions. Rappelons que pour la première fois, Les Boucles de la Mayenne évolueront au niveau Pro Series (juste en-dessous des épreuves World Tour).