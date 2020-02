Boucles Drôme-Ardèche : Julian Alaphilippe de retour en France

Les boucles cyclistes Drôme Ardèche se déroulent ce week-end. Plusieurs stars du cyclisme sont engagées sur les deux classiques. Vincenzo Nibali, Lilian Calmejane, Romain Bardet, mais aussi Julian Alaphilippe. C'est sa première course de la saison en France.

Les Boucles Drôme-Ardèche reviennent ce week-end pour leur vingtième édition. Au départ cette année, 20 équipes dont sept engagées sur l'UCI World Tour, la première division du circuit mondial.

Dès samedi, plusieurs stars du cyclisme vont s'affronter sur le nouveau tracé de l'Ardèche Classic. Vincenzo Nibali (Trek Segafredo), vainqueur du Tour de France, du Giro en Italie et de la Vuelta en Espagne, prendra le départ face à au champion de France 2019 Warren Barguil (Arkéa Samsic), au tenant du titre Lilian Calmejane (Total Direct Energie), au local de l'étape Pierre Latour ou encore face à Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

Le coureur, qui avait porté pendant 14 jours le maillot jaune sur le Tour de France l'année dernière, est de retour sur les routes françaises. Cela fait sept mois qu'il n'a pas couru en France. "Je suis juste impatient de remettre un dossard, de recourir. Je suis vraiment content de revenir courir en France. Après le Tour, ça a été incroyable. J'espère que ça ira et que je vais faire plaisir à mes supporters", confie Julian Alaphilippe.

Côté parcours, le puncher se sent à l'aise avec le tracé de l'Ardèche Classic : "Il me correspond plutôt bien. Il est difficile, avec des ascensions raides. Je suis impatient de voir comment je vais me sentir."

Un nouveau parcours

Samedi, pour la Faun Classic Ardèche, les coureurs parcourront 184 km avec un départ et une arrivée à Guilherand-Granges. Au programme, deux montées de la côte de Toulaud, le Mur du Cornas, pour la première fois ; avant d'attaquer la côte vers Saint-Romain-en-Lerps (avec des portions à plus de 10%). Avant l'arrivée, les coureurs affronteront les 1700 m du Val d'Enfer, avec une portion à 13%. Le départ est prévu à 10h55. Les premiers devraient arriver vers 15h30.

Le parcours de l'Ardèche Classic - ProCyclingMaps.com - Boucles Drôme Ardèche

Dimanche, c'est la Royal Bernard Drôme Classic. Les coureurs partiront et arriveront à Livron. Au programme, 203 km et quatre passages au Mur d'Allex, 1 km de montée avec un passage à 16%. Les coureurs passeront ensuite par le col de la Grande Limite, la côte des Roberts et la côte de Grane. Départ prévu à 10h55, les premiers devraient franchir la ligne vers 16h.