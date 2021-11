Branle-bas de combat chez l'Amicale cycliste bisontine pour accueillir la Coupe du Monde de cyclo-cross

Chaque jour, entre 20 et 30 bénévoles oeuvrent à la mise en place des infrastructures du site de la Coupe du monde de cyclo-cross.

Il ne fait pas chaud à la Malcombe ce matin-là. Pourtant, entre 20 et 30 bénévoles de l'Amicale cycliste bisontine s'activent frénétiquement. Il faut dire que la tâche est grande. Il faut installer 2 500 piquets et étendre des centaines de mètres de filets pour définir la piste de plus de 3 km où s'élanceront les athlètes de cyclo-cross dimanche 28 novembre, lors de la huitième manche de Coupe du monde de la discipline.

A la tête de ces volontaires, Pascale Orlandi, président de l'amicale. Il a déjà organisé des compétitions, mais aucune à portée internationale. Alors forcément, lui et ses bénévoles ont envie de bien faire. "On veut montrer aux autres pays qu'on sait bien faire."

Même son de cloche chez Marc, Philippe, Claude et Jean-Philippe, tous quatre bénévoles. "C'est une fierté", explique Claude. Après le parcours, il faudra installer les différents stands, notamment ceux de restauration.

La compétition se tient ce weekend à la Malcombe à Besançon. Plus de 220 cyclistes et 4 000 spectateurs sont attendus.

Programme de la compétition : acbisontine.com