"C'est l'effervescence" : à Rosheim, on se prépare à accueillir l'arrivée d'une étape du Tour de France Femmes

À peine le panneau d'entrée du village passé, il y a des vélos partout à Rosheim, à l'ouest de Strasbourg. Certains ont été peints, d'autres décorés avec des fleurs. "C'est l'effervescence", avoue Christelle, un peu essoufflée sur sa bicyclette. "Pour la commune, je fais la distribution de documents, notamment pour le Tour de France féminin... Euh pardon le Tour de France Femmes !" La course, qui fait son retour après 33 ans d'absence, a été lancée à Paris, dimanche 24 juillet. Elle doit arriver vendredi pour la sixième étape à Rosheim, après 128 kilomètres de plats et de cols depuis Saint-Dié-des-Vosges.

Cette commerçante du centre-ville a décoré un vieux vélo devant sa vitrine, avec une pancarte "allez les filles". © Radio France - Bastien Munch

Dans le centre-ville de Rosheim, la plupart des vitrines sont déjà décorées. "Il faut que j'arrive à bien replacer ce ruban", décrit Aude, qui tient un commerce de créations artisanales. Devant son enseigne, elle a installé un vieux vélo sur lequel est accroché une pancarte : "allez les filles". "Être village-étape, c'est quelque chose qui va ramener beaucoup de monde, beaucoup de visibilité pour le village", explique-t-elle. "C'est vraiment positif pour tous les commerçants de Rosheim ! D'ailleurs je pense que le jeudi avant l'étape, je resterai ouverte jusqu'à 21h-21h30."

Sensibiliser les habitants

Pierre, venu à vélo d'Hoenheim, a lui déjà tout prévu pour assister à l'étape. "Je vais prendre une demi-journée de congés pour pouvoir venir à cet événement", assure-t-il. "Je vais essayer de me garer avec la voiture pas trop loin, puis enchainer avec le vélo jusqu'a Boersch, où elles vont franchir la côte de Klingenthal. Et je pense avoir le temps de revenir assister à l'arrivée, même s'il va falloir 'speeder'."

La plupart des vitrines du centre-ville de Rosheim sont déjà décorées. © Radio France - Bastien Munch

"C'est exactement la même envie que sur le Tour des hommes, on l'aime qu'il soit masculin ou féminin", continue le passionné de vélo. "Il faut vraiment sensibiliser les gens à venir les encourager, pour que cette événement perdure et prennent autant de poids que le Tour de France masculin, il n'y a pas de raison !"

Un outil de promotion du territoire

Ce symbole important compte aussi pour les commerçants du village. "À Rosheim, on a une grosse proportion de femmes qui sont cheffes d'entreprise", précise Carole Modry, présidente de l'association des commerçants de Rosheim. "C'était aussi ça le but avec le Tour de France Femmes : dire que nous sommes des femmes et que nous sommes capables, que ce soit sportivement ou économiquement." Pour le grand jour ce vendredi, tous les commerçants porteront un maillot à pois, avec comme motifs les roses rouges de la ville de Rosheim.

Les commerçants ont édité un t-shirt avec les roses de Rosheim à la place des motifs du maillot à pois. © Radio France - Bastien Munch

"À la fois c'est une belle fête du sport, mais c'est aussi une fête de la promotion de notre territoire", explique Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d'Alsace. "Ça va permettre à toutes les personnes venues regarder le Tour de découvrir aussi les beaux paysages d'Alsace. Cela avait été le cas quand on avait accueilli le Tour de France masculin : on avait mis un maillot jaune tout le long de la tour du Haut-Koenigsbourg. On avait vu le château dans le monde entier !", s'enthousiasme l'élu. La septième étape du Tour de France Femmes partira aussi d'Alsace, avec un départ donné à Sélestat, direction le Markstein.

La mairie de Rosheim a installé plusieurs vélos décorés dans le village. © Radio France - Bastien Munch

La plupart des vitrines du centre-ville de Rosheim sont déjà décorées. © Radio France - Bastien Munch

La médiathèque de Rosheim accueille une exposition sur le Tour de France avant l’arrivée de l’étape. © Radio France - Bastien Munch

La médiathèque de Rosheim a carrément récupéré un ancien vélo de collection. © Radio France - Bastien Munch

Les abonnés de la médiathèque ont été sollicités pour apporter leurs souvenirs autour du vélo. © Radio France - Bastien Munch