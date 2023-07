"C'est le 14 juillet, le panache à la Française" : Quentin Pacher héros d'un instant sur le Tour de France

"C'est le 14 juillet, c'est un peu le panache à la Française : on ne sait pas où on va mais on essaie quand même", rigole Quentin Pacher, à l'arrivée de la 13e étape du Tour de France, la mythique ascension du Grand Colombier. L'espace de onze minutes, ce vendredi 14 juillet, toutes les caméras ont été braquées sur le coureur de la Groupama FDJ.

"Panache à la Française"

Le cycliste originaire de Port-Saint-Foy-et-Ponchapt est parti seul à l'assaut au début de la montée. Ses coups de pédales ont reçu les hourras de la foule sur le bord de la route. Après tout, c'est lui qui a allumé le premier pétard d'un grand feu d'artifice, au pied du col hors catégorie, avant 17 kilomètres de montée.

C'était peut-être sa seule chance. Quentin Pacher, ce n'est pas un pur grimpeur. Et sur la longue montée, il fallait prendre de l'avance. Sur une pente de plus en plus raide, sous 34 degrés de chaleur, il a même compté jusqu'à 3 minutes 40 d'avance sur le groupe du maillot jaune, Jonas Vingegaard.

Il termine 37e de l'étape

Et pour la fête nationale, il a mis en avant les couleurs bleu blanc rouge de son maillot de la Groupama FDJ. Il était dans le groupe de tête, dans l'échappée pendant plus de deux heures et demi. Il a fini par être rattrapé. D'abord par le vainqueur de l'étape du jour, l'ex-champion du monde Michal Kwiatkowski de l'équipe Ineos. Puis par le groupe de favoris. Avant que Tadej Pogaçar ne place un attaque qui laisse tout le monde sur place.

Quentin Pacher termine 37e de l'étape, à 7 minutes 45 du vainqueur. Ce n'est même pas son meilleur résultat, il avait fait 4e en 2020. Et ça ne reflète pas son héroïsme du jour. Le prix de la combativité, auquel il aurait pu prétendre, est revenu à Kwiatkowski.