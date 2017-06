C’est le grand jour du départ pour le 69éme Critérium du Dauphiné

Les 22 équipes sont à pied d’œuvre à Saint-Étienne et malgré les orages de samedi , elles ont reconnu les deniers kilomètres du parcours de l’étape du jour

176 coureurs au départ de cette édition inscrits dans 22 équipes différentes seront sur la ligne ce dimanche à 10 h 30, prêts à en découdre. Et cette première étape de 171 Km va leur offrir de quoi se distinguer sur un parcours jugé difficile par les spécialistes.

A qui ce parcours pourrait-il profiter ? Copier

Bernard Thévenet, le directeur de course © Radio France - yves renaud

Parmi les favoris cette année, on peut compter sur une petite dizaine de noms.

Christopher Froome tentera sans doute d'inscrire son nom au palmarès une 4éme fois, mais il n’est pas le seul avoir quelques ambitions.

Christian Prudhomme le patron d'ASO fait le tour des possibles avant ce départ de la 69ème édition.

Christian Prudhomme, le patron d'ASO © Radio France - yves renaud

Romain Bardet, l'Altiligérien, apprécie tout particulièrement le critérium. 2ème l'an dernier, il est d’autant plus motivé cette année que la course commence dans son jardin ( Loire et Haute Loire) pour les trois premières étapes. Romain Bardet au micro de Marie Ameline

Romain Bardet séance d'autographes sur le cours fauriel © Radio France - yves renaud

L'étape du jour 171 km