Les mondiaux de cyclisme 2020 ne se dérouleront pas autour de la Planche des Belles Filles

La route de la Planche des Belles Filles ne verra finalement passer que le contre-la-montre du Tour de France du 19 septembre prochain. Le sommet vosgien n'accueillera pas les prochains championnats du monde de cyclisme. La décision a été annoncée par l'UCI (Union Cycliste Internationale), ce mercredi midi.

Le parcours autour d'Imola choisi

A la place de la candidature haut-saônoise, c'est un parcours autour du circuit automobile d'Imola, en Italie qui a été préféré par l'UCI. La candidature haut-saônoise était soutenue par la Fédération Française de Cyclisme et le département de la Haute-Saône. Ces championnats du monde se dérouleront pendant quatre jours : les contre-la-montre individuels féminins le jeudi 24 septembre et masculins le 25 septembre. Suivis de la course en ligne femmes le 26 septembre puis la course en ligne hommes, le dimanche 27 septembre.

L'épreuve devait se dérouler au départ autour de la ville suisse de Martigny, mais l'UCI a finalement annulé l'épreuve dans cette ville le 12 août dernier, à cause de la crise de la Covid-19