C'est parti pour le 52e Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine

Condat-sur-Vienne, France

C'est le grand départ du 52e Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine ce mercredi. A 12h30, les coureurs vont partir de Condat-sur-Vienne près de Limoges pour rallier Guéret en Creuse. Une étape longue de 172 km. Parmi les moments forts de la journée, un passage par Bénévent-l'Abbaye pour le 1er sprint intermédiaire, ou encore par la côte du Maupuy. De quoi lancer la course de belle manière. Une édition encore une fois relevée. Si le vainqueur d'il y a 2 ans Alexis Vuillermoz sera finalement absent car envoyé sur le tour d'Allemagne, d'autres têtes d'affiche sont venus renforcer ce plateau 2019 ces derniers jours.

Du beau monde au balcon

Le sprinter Nacer Bouhanni, sur le poids de quitter son équipe Cofidis, aura à cœur de briller. Lilan Calmejane, de la formation Total Direct Energie, voudra faire mieux que ses 6e et 8e places des dernières années. Il aura à ses côtés, le néerlandais Nikki Terpstra. Le triple champion des pays bas, vainqueur de Paris Roubaix en 2014 et du Tour des Flandres en 2018, est un des autres invités de dernière minute. Egalement à surveiller, Lilian Calmejane. Lui était déjà prévu au programme. Mais impossible de ne pas le citer après sa victoire de dimanche sur la Polynormande. Son 3e succès en coupe de France cette saison. Il fait partie des hommes en forme.

L'étape de vendredi va faire très mal aux jambes

Et il en faudra du tonus, cette année encore, pour s'imposer sur les routes escarpées du Limousin. Avec une rude mise en bouche ce mercredi entre Condat-sur-Vienne et Guéret. Après un passage en Dordogne jeudi, le peloton aura fort à faire vendredi en Corrèze. L'étape la plus dure de cette 52e édition qui prendra fin comme chaque année sur le circuit de Beaublanc, dévolue aux sprinters. Le Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine à vivre en direct sur France Bleu. Emission spéciale du village départ entre 10h et 11h. Des points sur la course avec les motos France Bleu dès 14h00. Toutes les réactions et analyses en fin de journée dans notre émission sur la ligne d'arrivée entre 17h30 et 18h00.