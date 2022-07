C'est reparti pour le tour cycliste de la Côte-d'Or

Les futures stars du cyclisme vont peut-être passer devant votre porte. Le Tour cycliste de Côte-d'Or s'élance ce vendredi 8 juillet de Montigny-sur-Aube. Départ à 13h pour rallier Chatillon-sur-Seine. Et il va y'avoir du spectacle : le Tour cycliste de Côte-d'Or rassemble 21 équipes de niveau "Nationale Une", autrement dit c'est l'antichambre des pros.

"Des coureurs viennent de la France entière pour y participer, et même parfois de bien plus loin" précise Regis Bouchesèche, le président du SCO Dijon qui organise cette épreuve. "Chaque année, nous avons 35 équipes qui veulent s'inscrire, et nous choisissons les meilleurs. Pour cette édition, nous accueillons en dernière minute une équipe qui arrive de l'Ile d'Oman."

La Côte-d'Or est représentée par le SCO Dijon qui aligne 5 coureurs : Pierre Gautherat, Lucas Beneteau, Corentin Navarro, Mathieu Rigollot, Julien Souton ont entre 19 et 26 ans, et ils sont dirigés par Paul Herman qui veut bien croire à une victoire "Les étapes vont favoriser les puncheurs, et je mettrai bien une pièce au classement final sur Souton" confie le manager sportif.

La dernière fois qu'un Côte-d'Orien a remporté ce tour, c'etait en 2016 avec Jeremy Cabot, aujourd'hui passé pro chez TotalEnergies.

3 jours, 4 étapes

Ce vendredi 8 juillet , 1ere étape de 160,2 kilomètres entre Montigny-sur-Aube et Chatillon-sur-Seine. Départ à 13h

Samedi 9 juillet : étape 2 : Losne-Labergement-lès-Seurre (72,6 kms). Départ à 9h20 de la salle des fêtes de Losne, arrivée attendue à 11h à Labergement-lès-Seurre

Le même jour, étape 3 : Nuits-Saint-Georges-Fromagerie Delin (69,1 kms). Départ à 15h rue Thurot , arrivée attendue 16h58 devant la fromagerie.

Dimanche 10 juillet : étape 4 : Saint-Seine-l'Abbaye -Source de la Seine (Paris) 147 kms. Départ à midi devant la caserne des pompiers de Saint-Seine-l'Abbaye, arrivée attendue à 15h39 devant les sources de la Seine.