"C'est une fierté " : à 18 ans, Mathieu va inaugurer le nouveau vélodrome de Mont-de-Marsan

"C'est une fierté d'être le premier à le faire". À l'occasion de l'inauguration du nouveau vélodrome de Mont-de-Marsan ce 7 juillet sur le stade de Harbaux, Mathieu Dupin a été choisi pour établir le premier record de l'heure de la structure. "On roule sur une piste pendant une heure, et on essaie de faire la distance la plus longue, c'est-à-dire de rouler le plus vite possible pendant une heure", rappelle le jeune homme de 18 ans.

Une "occasion de se tester" pour ce licencié au Stade montois cyclisme depuis deux ans, qui espère "faire plus de 40km, soit 200 tours de piste ... Ce serait déjà une belle performance". Pour y arriver, Mathieu Dupin est équipé "d'un vélo à pignon fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vitesses donc on ne peut pas s'arrêter de pédaler. Après, j'ai un guidon avec des prolongateurs pour aller encore plus vite."

Le directeur du Tour de France présent à l'inauguration

"C'est symbolique, et c'est pour le club donc je vais faire le maximum", assure encore le jeune cycliste, présenté comme "le meilleur rouleur" du Stade montois par son co-président Jacques Sabathier. "Et c'est un attaquant, quand il fait les courses sur route. C'est un garçon très volontaire. D'ailleurs quand on lui a proposé d'établir le premier record de l'heure du vélodrome, il a dit oui tout de suite."

Alors que la septième étape du Tour de France au départ de Mont-de-Marsan est également prévue ce vendredi, deux figures de la Grande Boucle sont attendues à la cérémonie d'inauguration du vélodrome : Christian Prudhomme , le directeur du Tour, et le double vainqueur de la course Bernard Thévenet . Le maire de Mont-de-Marsan Charles Dayot , le président du département Xavier Fortinon et la préfète Françoise Tahéri seront également présents. Ouverte au public et gratuite, la cérémonie doit commencer à 9h30. Le vélodrome, propriété de la commune, a couté 825 350 euros.