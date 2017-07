VIDEO: "Ca se passe comme je l'imaginais, même un peu mieux", premier bilan de Thomas Voeckler sur le Tour de France

Il participe à son dernier tour de France: Thomas Voeckler fait un bilan des dix premiers jours de course. Et il envisage de tenter quelque chose dans les Pyrénées où il a déjà gagné des étapes sur les tours précédents.

C'est son dernier tour en tant que coureur: Thomas Voeckler confie ses impressions sur la première partie de la grande boucle. "Ca se passe comme je l'imaginais, même un peu mieux", explique-t-il. "J'ai réussi à me retrouver deux fois devant." Et surtout, il a évité la casse des premiers jours. "J'ai pris une marge de sécurité, on me voit souvent traîner derrière, c'est parce que j'e n'ai plus trop la fougue pour prendre des risques inutiles."

Une échappée dans les Pyrénées?

Pour autant, pas question de laisser passer les Pyrénées sans rien tenter. "Je n 'ai pas vraiment coché d'étape, mais une étape me tiendra à coeur, celle de Peyragudes. Tout en étant conscient que je n'ai pas les moyens dont je disposais à la belle époque, quand je passais les cols des Pyrénées en tête." Peyragudes qui est juste au-dessus de Bagnères de Luchon où Thomas Voeckler a déjà remporté deux étapes du Tour de France.

C'est en 2004 que le natif de Schiltigheim, qui a fait l'ensemble de sa carrière en Vendée, s'est révélé aux yeux du grand public. Cette année-là, il a réussi l'exploit de garder le maillot jaune pendant dix jours jusque dans les Pyrénées, résistant étape après étape au retour de l'Américain Lance Armstrong. Thomas Voeckler, c'est quatre victoires d'étapes sur le Tour, et deux titres de champion de France (en 2004 et 2010).

Le dernier passage de la ligne d'arrivée sur les champs Elysées, pas le temps d'y penser

Alors la ligne d'arrivée, la dernière, sur les champs Elysées, est-ce qu'il y pense? Thomas Voeckler admet qu'il y a beaucoup pensé avant le départ du tour, mais "honnêtement depuis que la course a commencé, je n'ai pas le temps d'y penser. Sur le vélo, on ne peut pas se laisser aller à vagabonder au niveau de l'esprit."

lire aussi: Thomas Voeckler s'arrêtera à la fin du Tour 2017